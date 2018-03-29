الدفاع الروسية تنفي خداع المقاتلات الإسرائيلية لراداراتها

نفت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، خداع مقاتلات تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي للرادارات الروسية الموجودة في سوريا، ثم المرور إلى العراق ووصول إيران، لإجراء عملية استطلاع على مواقع نووية.



وأوضح المصدر بوزارة الدفاع أن المعلومات التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام نقلا عن مصدر أجنبي حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية في سوريا وتنفيذ عملية استطلاع على ارتفاع كبير "محض هراء"، وذلك حسب وكالة"سبوتنيك".



كانت وسائل إعلامية قالت إن طائرات روسية اخترقت الأجوء السورية والعراقية ووصلت إلى طهران لإجراء عمليات استطلاع على شاطئ الخليج.