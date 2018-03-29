القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 10:46 م

«المهن التمثيلية» تستعد لمهرجان الإسكندرية المسرحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسين الجندي
dostor.org/2110532

تنظم نقابة المهن التمثيلية- بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية- "مهرجان الإسكندرية المسرحي" في دورته الأولى "دورة الراحل محمود عبدالعزيز"، على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 1 وحتى 4 أبريل 2018.

ويشارك في المهرجان، فنانون من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلبة من "المعهد العالي للفنون المسرحية، وقسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية".

ويضم المهرجان 7 عروض، تتنافس على مجموعة من الجوائز، في المجالات المسرحية المختلفة.

وتم اختيار لجنة تحكيم من "منتجين ومخرجين وفنانين ممثلين" منهم، المنتج هاني أسامة والمخرجين "محمد مصطفى ومجدي الهواري" والممثل أحمد صيام، والملحن السكندري الدكتور محمد حسني، والفنان الشاب إسلام عبد الشفيع.

ويرأس المهرجان الأستاذ الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، ومديرا المهرجان، والفنانان الشابان "إيهاب يونس ورامي نادر".

ومن المقرر أن يُفتتح المهرجان بالعرض المسرحي "سلم نفسك"، من إخراج الفنان خالد جلال.

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