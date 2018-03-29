العراق ينفي تجسس إسرائيل على إيران عبر أجوائه

نفت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم، اختراق طائرات تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لأجواء البلاد، وتنفيذ طلعات استطلاع فوق إيران.



وقال المتحدث باسم الوزارة، تحسين الخفاجي، إن هذه الأنباء "أخبار غير دقيقة وغير صحيحة"، وذلك حسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضاف: "العراق يمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل بشكل جيد مع أي خرق للأجواء، ولدى إيران أيضا منظومة دفاع جوي ورادارات متطورة قادرة على استكشاف والتعامل مع أي خرق لأجوائها"​​​.



وكانت وسائل إعلام قالت إن مقاتلتين إسرائيليتين عبرتا الأجواء السورية ثم العراقية، ومنها إلى إيران، ونفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف بمناطق يشتبه في علاقتها ببرنامج طهران النووي.