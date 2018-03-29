القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 10:39 م

ضبط 345 هاربًا من تنفيذ 2418 حكمًا قضائيًّا في القليوبية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2110527

شن رجال الأمن بالقليوبية، حملة مكبرة؛ لضبط الهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ، بكافة مراكز وأقسام المديرية، أسفرت عن ضبط 345 متهمًا مطلوبين للتنفيذ عليهم في 2418 حكما قضائيًّا واجبة النفاذ.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، إخطارا من العقيد هشام فكري رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، يفيد بنتائج الحملة، المشار إليها، والتي شملتكذلك 59 حكم مخالفة وغرامات، بإجمالى مبالغ مالية مطلوب تحصيلها 5300 جنيه.

وحررت المحاضر اللازمة بنتائج الحملة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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