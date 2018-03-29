فائدة جديدة لـ«الشاي الأخضر» تُنقذ حياة الكثير من المرضي

كشفت دراسة أمريكية، عن وجود مركب في الشاي الأخضر، يمكن أن ينقذ حياة المصابين بمرض يسبب مضاعافت طبية قاتلة، مرتبطة باضطرابات النخاع العظمي.



ووفقًا لموقع "هيلث" الطبي، فقد توصل عدد من الباحثين من جامعة "واشنطن"- بالتعاون مع أقرانهم من "هايدلبرج" الألمانية- إلى أن الشاي الأخضر غني بمركب يقاوم آثار مرض "المايلوما" المتعددة، والذي يصيب خلايا البلازما المسئولة عن إنتاج المضادات للعدوى.



وأشار فريق البحث إلى أنه عندما تصاب هذه الخلايا بالمرض؛ فإنها تُشكِّل كمًا هائلا من الخلايا في نخاع العظام، ما يجعل المصاب غير قادر على العيش بصورة طبيعية، حيث يظهر بألم في العظام ويجعلها أكثر عرضة للكسر.



ولاكتشاف فاعلية الشاي الأخضر؛ عَزَلَ الباحثون "أجساما مضادة" مأخوذة من 9 مرضى يعانون من اضرابات النخاع العظمي الناتجة عن الإصابة بمرض "المايلوما"، وأظهرت التجارب أن مركب «البوليفينول»- الموجودة بكثرة في الشاي الأخضر- له فائدة خاصة للمصابين بهذا المرض، حيث يمنع تَشَكُّل الخلايا الضارة.



وتشمل أعراض مرض "المايلوما"، "آلام العظام، الفشل الكلوي، فرط الكالسيوم، فقر الدم" بالاضافة الى "الالتهابات المتكررة".