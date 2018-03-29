القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 10:32 م

«مروة ناجي ومنة حجاج» ضيفتا «برنس الروقان» علي راديو مصر غدًا

المطربة مروة ناجي
المطربة "مروة ناجي"
أميرة حماد
dostor.org/2110523

تحل المطربة "مروة ناجي" نجمة برنامج "ذا فويس"، ضيفة على برنامج "برنس الروقان" مع المذيع "خالد ديوان"، في تمام الساعة ١١ من مساء الغد.

وأكد "ديوان" أن "مروة" من الأصوات التي تنجذب لها فور نطقها أول كلمة من أغنية، كما أنها من أحلى الأصوات المصرية الأصيلة على الساحة الآن.

وقال: "فور إعلاننا عن الحلقة؛ ظهرت مجموعة من ردود الأفعال تطالبها بأداء أغان لسيدة الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ والفنانة وردة، وأيضا لن ننسى أن برنس الروقان برنامج يميل للطابع الكوميدي، وسنُخرج منها مالم يعرفه الجمهور عنها".

كما تحل كذلك، الفنانة الشابة "منة حجاج" ضيفة في نفس الحلقة؛ لتتحدث عن أعمالها الأخيرة والمسلسلات الرمضانية التي تشارك بها في موسم ٢٠١٨، مثل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، و"فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة، و"أرض النفاق" مع النجم محمد هنيدي.

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