حملة الخولي تجتمع قبل ساعات من انطلاق انتخابات الوفد

عقدت حملة المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، المرشح في انتخابات رئاسة الحزب، اجتماعًا منذ قليل بمقر الحملة بالدقي استعدادًا لانتخابات رئاسة الحزب، المقرر إجراؤها غدًا الجمعة.



ويتواصل أعضاء الحملة المجتمعين في مقدمتهم الدكتور هاني سري الدين، وأمين راضي، وشريف حمودة، والدكتور ياسر الهضيبي، أعضاء الهيئة العليا للحزب، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وكل من النواب طلعت السويدي، والدكتور محمد فؤاد، والمهندس أحمد السجيني، مع أعضاء الهيئة الوفدية للحزب، لدعوتهم للمشاركة في انتخابات رئاسة الوفد غدًا.