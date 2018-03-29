دراسة أجنبية تؤكد: النوم صحة للأطفال مقولة حقيقية

كشفت دراسة حديثة، نشرت على موقع فسيولجي توداي المتخصص في الطب النفسي، لتؤكد فوائد النوم مبكرًا وهي الجملة الشهيرة بين الأمهات.



قالت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة اريزونا، إن نوم الأطفال لمدة 30 دقيقة أو ما يعرف بـفترة «القيلولة»، تساعدهم في تعلم مهارات جديدة، إضافة إلى نموهم بشكل صحي.



وأجري الباحثون الدراسة على عدد من الأطفال لمن تجاوزوا ثلاث سنوات، حيث قسّموا إلى مجموعتين، واحدة أخذت قيلولة لمدة 30 دقيقة والأخرى لم تأخذ.



ووجد فريق البحث أن الأطفال الذين أخذوا قيلولة لمدة 30 دقيقة، كانوا أكثر استيعابًا وفهمًا للمعلومات التي عرضت عليهم، مقارنة مع مَن ظلّوا مستيقظين لمدة 5 ساعات، ونصح الباحثون الأسر بضرورة أخذ الأطفال الرضع حتى سن الستة أشهر لـ6 قيلولات خلال النهار مع تقليلها تدريجيًا عند الكبر.