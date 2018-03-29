القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 10:01 م

«الوطنية للانتخابات»: فحص كامل لأوراق التصويت لإعلان النتيجة

محمود الشريف
محمود الشريف
حسام محفوظ
dostor.org/2110513

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إنَّ الهيئة تعكف حاليًا على فحص جميع المظاريف التي تضم أوراق العملية الانتخابية، والتي تسلمتها من رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يرأسون لجان المتابعة الانتخابية.
وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنَّ الهيئة تجري فحصًا شاملًا للكشوف والإحصائيات وسلامتها والتأكد من جميع البيانات والأرقام والنسب، لافتًا إلى أنَّ مهمة المراجعة والفحص والتحقق يقوم بها أعضاء المجلس التنفيذي بالهيئة بإشراف مجلس إدارتها، لافتًا إلى أنَّ ما تمَّ إعلانه من أرقام وبيانات عن اللجان الفرعية والعامة للانتخابات عقب انتهاء عملية التصويت التي استمرت 3 أيام، ما هو إلا حصر عددي وليس نتائج نهائية للانتخابات، مشيرًا إلى أنَّ إعلان هذا الحصر العددي أمر جائز وفقًا للقانون، أما إعلان النتائج النهائية للانتخابات فهو أمر منوط بالهيئة فقط.
وأشار إلى أن الهيئة تسلمت جميع الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ إجمالي عددها 38 محكمة، لافتًا إلى تأخر وصول بعض الأوراق نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد عقب انتهاء اليوم الثالت للاقتراع، مما حال دون إمكانية نقلها خاصة بالنسبة المحافظات الحدودية والبعيدة مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وسيناء.

وأوضح أن جميع اللجان العامة تسلمت كافة أوراق العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الأخيرة من عملية الحصر العددي لبطاقات الاقتراع وتسجيل بيانات نتائج الحصر في الكشوف والدفاتر شاملة بيانات إجمالي قوائم اللجان الفرعية وإجمالي الكتل التصويتية بها والأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة، وما حصل عليه كل من المرشحين من أصوات انتخابية.

وأضاف: أن المحاكم الابتدائية تسلمت بدورها الأوراق الانتخابية ومحاضر الحصر من اللجان العامة ثم بدأت على الفور إجراءات تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن نقل هذه الأوراق من المحافظات إلى القاهرة حيث مقر الهيئة تمت بالاستعانة بقوات تأمينية على أعلى مستوى لضمان سلامة وصولها.

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