بدء تصدير الأسماك إلى أوروبا من مزارع «غليون»

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن فتح باب تصدير الأسماك الفاخرة إلى أوروبا من اللوت والدنيس والقاروص بعد إنتاج مزارع غليون وشرق بورسعيد التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي من أفضل المزارع في المنطقة وتسمح بالتصدير وأن بداية التصدير من بشاير المزارع.



وأضاف "جعفر"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأصناف التي سيتم تصديرها لن تمس محدودي الدخل، لافتًا إلى أن البوري والبلطي لن يؤثر على المنتج، حيث أن التصدير لأوروبا من الأصناف الفاخرة مرتفعة السعر، حيث أن أسعار الدنيس والقاروص واللوت تتراوح بين ١٠٠ إلى ١٤٠ جنيهًا للكيلو في سوق الجملة وأن استهلاكها في السوق المحلي قليل.



وأوضح أن الدورة في إنتاج الأسماك في هذه المزارع تتراوح من ٦ إلى ١٦ شهرًا، منها دورة البلطي والبوري من ٦ إلى ٨ شهور، والدنيس والقاروص من ١٤ إلى ١٨ شهرًا، وهذه الأسماك الفاخرة مكلفة وقيمتها الغذائية مرتفعة وهناك إقبال عليها في الدول الأوروبية ونتوقع نجاح التجربة في تصدير المزارع الجديدة.

