القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 09:58 م

حلقات خاصة من داخل مطبخ "حلواني" الصحافة المصرية (1)

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

كواليس صفقات صلاح
بقلم: عبدالوهاب داود
dostor.org/2110510

تمر اليوم خمسة أعوام بالتمام والكمال على بداية تجربتي مع مجلة "السياسي"، المطبوعة التي خطط لها حلواني الصحافة المصرية، صلاح دياب، ووضع خطوطها، وأشرف بنفسه على تفاصيلها كافة، وكنت واحدا من أفراد مطبخها، منذ اللحظة الأولى لدخول مقرها بحي جاردن سيتي، في بدايات شهر أبريل 2012، وحتى صدورها نهايات مايو من نفس العام، ثم توقفها عن الصدور بعد أقل من عام.

كنت طرفًا في مراجعة سياستها التحريرية التي اعتمدت التبشير بالحكم التركي، أو ما قيل وقتها "النموذج التركي للحكم الإسلامي"، والتي أدركت منذ اللحظة الأولى أن مناقشتنا لها، ليست سوى مشهد داخلي قابل للحذف، فهناك من يراجع كل صغيرة وكبيرة، ويتابع التفاصيل كافة، بل إنه هو من كلف واختار رئيس تحريرها الشاب، محدود المعرفة بفنون العمل الصحفي، الضليع في فنون الكتمان، والسمع والطاعة، وتدبير المؤامرات، والتخطيط في صمت.

لم تمر على دخولي المقر "تحت التأسيس"، وبداية المناقشات، والتحضيرات، حتى أدركت أن هناك إشارات إلى صفقةٍ ما، تبشر بالحضور التركي في المنطقة العربية، وتنفخ في ما كان يحدث وقتها في تونس، تحت زعامة راشد الغنوشي، مرشد الإخوان هناك، والذي تحدث عنه رئيس التحرير الشاب باعتباره المفكر المستنير، والزعيم الروحي.

ومع توالي الجلسات، والأعداد، وصولا إلى الإغلاق بعد تولي الدكتور عبدالمنعم سعيد رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، اكتملت لدي تفاصيل الصورة التي لازال الجميع يجاهدون لطمس معالمها، وأظن أنه حان الوقت لكشف ما لدي، على الأقل، من أوراق، ربما ساعدت في استعادة المؤسسة التي فتحت أبوابها لكثير من العناصر التي تضر أكثر مما تنفع، وحتى تعود إلى مسيرتها التي ربما ضلت قياداتها الجديدة طريقها إليها.

لست أدري هل كنت محظوظًا بالوجود في كواليس هذه الصفقة أم لا؟ ربما لم أكن قريبًا بما يكفي للإطلاع على كافة الأوراق، والتفاصيل، لكن ما رأيته، وسمعته، وعاينته، بل وشاركت فيه، يكفي لكي تكون هناك حكاية، ويكفي لإثارة الأسئلة، والشكوك، حول آليات عمل المؤسسة التي يديرها، ويتدخل في كل تفاصيلها، صلاح دياب، صاحب محلات الحلويات الأشهر في مصر.

لكنني أظن أنه حان الوقت لكي يعرف الجميع ماذا يتم تدبيره، وما يحاك باسم الحرية، والقانون.

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك
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