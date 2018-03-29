محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

عرض شريف حبيب محافظ بني سويف «جاكيت» بدلته على صفحته الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي لاقت تعليقات الكثيرين من روّاد ومتابعي صفحته.



وعلّق شريف حبيب، على الصورة قائلًا:"حال البدلة.. بعد الجولة التفقدية في العاصفة الترابية"، لتتوالي عليه التعليقات ما بين الجّادة والساخرة ليقول أحدهم:"دي ممكن تتحط فى متحف لتكون شاهدة على العاصفة الترابية"، وعلّق آخر باسم حسن مسعد ليقول: "اعرضها في اوليكس ياهندزة".



وقال حساب يحمل اسم أسامة صقر، صحفي:«كلّه يهون عشان الوطن».