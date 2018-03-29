قرية البضائع تستقبل جثمان طبيب مصري قادم من السعودية

استقبلت قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، جثمان طبيب مصري قادمًا من المملكة العربية السعودية، حيث تسليم الجثمان لذوية لدفنه بمقابر أسرته.



وكان جثمان «أحمد. ي» (43 عامًا) ويعمل طبيبًا بشريًا بالمملكة العربية السعودية وصل على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من أبها، وتبين من التقرير المصاحبة للجثمان، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورية الدموية.



وقامت سلطات الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين بتسهيل إجراءات خروج الجثمان وتسليمه لشقيقه لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الشرقية.

