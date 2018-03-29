مكرم: مشاركة سيدات مصر في انتخابات الرئاسة تدعونا للفخر

أشاد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشاركة النساء المصريات في التصويت بالانتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة جدًا، مشددًا على أن تصدّر سيدات مصر مشهد الخروج إلى صناديق الاقتراع بانتخابات الرئاسة شيء عظيم يدعو إلى الفخر والامتنان.



وشدد مكرم، في تصريحات صحفية، على أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة مهمتها أن تُثبت للعالم أن المصريين يقبلون التحدي وأن مصر تستطيع وأنهم عازمون على اجتثاث الإرهاب.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الوعي السياسي للمرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث أصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية معنيات بشدة بالشأن السياسي، حرصًا منهن على مستقبل وأمن واستقرار وطن يحتضنهن ويعشقنه.