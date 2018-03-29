القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 09:25 م

أمريكا تحجب قناة «روسيا اليوم»

قناة «روسيا اليوم»
قناة «روسيا اليوم»
محمد عمر
dostor.org/2110499

أعلنت المخابرات الأمريكية، اليوم الخميس، عن حجب قناة "روسيا اليوم" (RT) داخل الولايات المتحدة، معتبرة أنها جزء من آلة الدعاية الروسية ضد الولايات المتحدة.

ومن المقرر حجب شبكة الإذاعة الروسية " RT " الناطقة باللغة الإنجليزية، على شاشات التلفزيون الأمريكي في عاصمة البلاد في منتصف ليلة الأحد المقبل، وذلك حسب ما نشرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

ووصفت وكالات الاستخبارات الأمريكية الشبكة الروسية، بأنها جزء من "آلة الدعاية التي تديرها الدولة في موسكو".

وقالت بلومبيرج، إن الانتباه تحول إلى إذاعات RT، حيث أجرت وكالات الاستخبارات تحقيقات في جهود روسية منفصلة للتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

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