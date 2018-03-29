أمريكا تحجب قناة «روسيا اليوم»

أعلنت المخابرات الأمريكية، اليوم الخميس، عن حجب قناة "روسيا اليوم" (RT) داخل الولايات المتحدة، معتبرة أنها جزء من آلة الدعاية الروسية ضد الولايات المتحدة.



ومن المقرر حجب شبكة الإذاعة الروسية " RT " الناطقة باللغة الإنجليزية، على شاشات التلفزيون الأمريكي في عاصمة البلاد في منتصف ليلة الأحد المقبل، وذلك حسب ما نشرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.



ووصفت وكالات الاستخبارات الأمريكية الشبكة الروسية، بأنها جزء من "آلة الدعاية التي تديرها الدولة في موسكو".



وقالت بلومبيرج، إن الانتباه تحول إلى إذاعات RT، حيث أجرت وكالات الاستخبارات تحقيقات في جهود روسية منفصلة للتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.