«مكرم»: ربع مليون جنيه غرامة «اللفظ الخارج» في المسلسلات

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ المجلس قرر أن أي لفظ خارج يظهر في الأعمال الدرامية سيتم توقيع غرامة مالية بشأنها قدرها 250 ألف جنيه.



وأضاف «مكرم»، في تصريحات صحفية، أنَّه في حال كررت أي قناة تجاوزات لفظية 3 مرات يتم إلغاء ترخيص القناة وسحبه نهائيًا، ولن تعود للعمل مرة أخرى إلا بترخيص جديد، مشيرًا إلى أنَّه منذ تنفيذ ذلك القرار لم يتلفظ شخص واحد في الإعلام بأي لفظ خارج، وامتنعت البذاءات بنسبة 100%، فالكل خاف عندما رأوا أننا قادرون على تنفيذ القرار وبصورة عادلة، والدليل على ذلك أن المجلس لم يتحصل على مليم واحد عن مخالفة القرار».



كما أكد رئيس الأعلى للإعلام أنَّ الغرض من ذلك القرار ليس عقابيًا، بل توجيهيا وإرشاديا، ويهدف إلى إرساء المبادئ والقيم، فمن يتراجع عن مواقفه السيئة، ويعود إلى صوابه، سيقوم المجلس باستيعاب تراجعه وتقديره، فنحن نشجع استجابة الناس للصواب.



وأوضح أنَّ إحدى الشركات طالبها المجلس بحذف مشهد بإعلان وهددت بسحب إعلاناتها كلها، ولكن المجلس أصر على التمسك بموقفه، فتراجعت الشركة وحذفت المشهد فقاموا برفع العقوبات، وشدد على أن المجلس كان عادلًا في تطبيق قراره، وأتحدى أن يثبت أحد أنه تعرض للظلم من جراء ذلك القرار.



وأكد تلقي المجلس خطابات شكر كثيرة جدًا لما يقوم به من دور فعال ومؤثر في المشهد الإعلامي بالوقت الراهن.

