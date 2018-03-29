«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
أثارت النجمة اللبنانية، إليسا، الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"؛ بعد أن نشرت صورة لها بـ"فستان أبيض مخطط قصير"، حيث اتهمها الجمهور بـ"محاولة تقليد النجمة الإماراتية أحلام"، التي تشاركها تحكيم برنامج "ذا فويس"، مع الفنانين محمد حماقي وعاصي الحلاني.
وعلَّقت "مني"، قائلة: "صِرتي تشبهين أحلام مشالله".. وحسين ناجح: "انتي ليه قلبتي علي أحلام.. كدا خسارة والله"، وآية عبود: "فكَّرتك أحلام أول شي"، وأحمد أبوتسنيم: "مالك قلبتي علي أحلام كدا ليه".