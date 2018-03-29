القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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12:53 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 09:21 م

«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»

إليسا
إليسا
رانا رمضان
dostor.org/2110495

أثارت النجمة اللبنانية، إليسا، الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"؛ بعد أن نشرت صورة لها بـ"فستان أبيض مخطط قصير"، حيث اتهمها الجمهور بـ"محاولة تقليد النجمة الإماراتية أحلام"، التي تشاركها تحكيم برنامج "ذا فويس"، مع الفنانين محمد حماقي وعاصي الحلاني.

وعلَّقت "مني"، قائلة: "صِرتي تشبهين أحلام مشالله".. وحسين ناجح: "انتي ليه قلبتي علي أحلام.. كدا خسارة والله"، وآية عبود: "فكَّرتك أحلام أول شي"، وأحمد أبوتسنيم: "مالك قلبتي علي أحلام كدا ليه".

«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
«تقليد أحلام».. اتهامات تلاحق إليسا على الـ«انستجرام»
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