أمريكا ترد على إعلان روسيا.. طرد 60 دبلوماسيًا وإغلاق قنصليتها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه لا مبرر وراء القرار الروسي بطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج، مشيرة إلى أنه على موسكو ألا تتصرف كضحية.



وشددت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، على أن موسكو هي المسئولة عن تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال في بريطانيا، موضحة أن روسيا اخترقت معاهدة الأسلحة الكيميائية.



وأكد أنها سترد بشكل مناسب على الإجراء الروسي.



وقد أعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم: أنها ستطرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وستغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج.