القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 09:20 م

أمريكا ترد على إعلان روسيا.. طرد 60 دبلوماسيًا وإغلاق قنصليتها

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
وائل خورشيد
dostor.org/2110494

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه لا مبرر وراء القرار الروسي بطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج، مشيرة إلى أنه على موسكو ألا تتصرف كضحية.

وشددت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، على أن موسكو هي المسئولة عن تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال في بريطانيا، موضحة أن روسيا اخترقت معاهدة الأسلحة الكيميائية.

وأكد أنها سترد بشكل مناسب على الإجراء الروسي.

وقد أعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم: أنها ستطرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وستغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج.

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