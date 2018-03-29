إحباط تهريب «أجهزة تنصت» داخل طرد بمطار القاهرة.. صور

أحبط مأمورو الجمارك بإدارة جمرك الأمتعة الشخصية في قرية البضائع بمطار القاهرة، برئاسة نجوى شكري، محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، عبارة عن 26 ساعة، مزودة بـ"كاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية، وبكارت ميمورى" داخل طرد وارد من إسبانيا مشمولة "مواد دعاية"، وذلك بالمخالفة لكل من "قرار رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998" وقانوني "الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته" و"الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته".



وقررت هدى محمود، مدير عام جمارك الوارد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2018، وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.