السعودية تدمر صاروخًًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
اعترض رجال الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا- اليوم الخميس- أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة جازان.
وتمكن الدفاع الجوي السعودي من تدمير الصاروخ، وفقا لفضائية العربية.
اعترض رجال الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا- اليوم الخميس- أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة جازان.
وتمكن الدفاع الجوي السعودي من تدمير الصاروخ، وفقا لفضائية العربية.
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