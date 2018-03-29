مصادرة كميات كبيرة من أدوية «تثبيت الحمل» بمطار القاهرة

أحبط رجال الإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم ٣ برئاسة عبدالباقي حسانين، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقوانين "مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته" و"الجمارك رقم 66 لسنة 1963" و"الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته".



جاء ذلك، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من عمان، حيث اشتبه وائل إمبابي، مأمور اللجنة، في الراكب الأردنى "م. ع. ع" القادم من عمان.



وبالعرض على مجدي فريد، مشرف الصالة الخضراء؛ قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة أحمد البحيري، مأمور الفحص؛ فأفاد بوجود عبوات مماثلة يشتبه أنها لأدوية مستوردة.



وبالعرض على أسامة أبوسريع، نائب مدير الوردية؛ كلف عبدالسلام عادل، مأمور الضبط، بتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود "٥٤ عبوة دواء لتثبيت الحَمْل، بها ١٦٤ أمبولا بين طيات الملابس".



وقرر الدكتور إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي.