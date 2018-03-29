أيمن عدلي: لا نرى في هذه المرحلة إلا السيسي

حرص أيمن عدلي، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الشيخ زايد، مؤكدًا أنَّه شرف له المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأوضح «عدلي»، لـ«الدستور»، أنَّه انتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي كما فعل معظم المصريين، واصفًا الوضع الراهن بأنه وقت تثبيت أركان الدولة ومرحلة بنائها واستكمال المشروعات الوطنية والقومية ومرحلة الحفاظ على الأمن القومى المصري والحفاظ على الشباب المصري والحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية.



وأضاف: «4 سنوات عادت مصر مرة أخرى منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عمليات اختطاف وإرهاب وعمليات أساءت إلى الدولة، ولكن أراد لها الله الوقوف من جديد على يد رئيس لديه طموح ويملك رؤية استطاع إعادة الدولة مرة أخرى عن طريق العلاقات الخارجية في أمريكا وأوروبا».



وتابع: «وهناك جهود كبيرة من الجيش المصري، خاصة ما يحدث من تنمية ومكافحته للإرهاب وتم إنجاز عدة مشروعات ووضع كثير من القوانين واتُخذت قرارات مهمة».



