أهالي أبوسمبل غاضبون بسبب انقطاع الكهرباء منذ 25 ساعة

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة أبوسمبل السياحية بأسوان، لانقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، منذ 25 ساعة حتى الآن، لسقوط 6 أبراج للكهرباء بالكيلو 110.



وأصبحت المدينة لا يوجد بها أى وسيلة للعيش، فضلا عن أن كافة المحال التجارية مغلقة والمستشفيات وغيرها.



وقال مصدر بالمدينة إن العاصفة الترابية التي اجتاحت محافظة أسوان، أمس، أدت إلى سقوط 6 أبراج للكهرباء، ومنذ ذلك الوقت وجميع وسائل الحياة متوقفة بالمدينة، موضحا أن حل المشكلة سوف يستغرق حوالى أسبوع.