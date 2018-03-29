استياء في «ميت فارس» بالدقهلية: «هدّوا الوحدة الصحية»

أعرب أهالي قرية «ميت فارس» في مركز بني عبيد في الدقهلية، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 45 ألف نسمة، عن استيائهم من عدم تنفيذ قرار الإزالة بمبنى الوحدة الصحية.



يقول محمد ماهر (31 سنة- موظف) من أهالى القرية، إنَّه سيلجأ للقضاء وتحرير محاضر ضد المسئولين لتجاهلهم تتنفيذ قرار الإزالة، مشيرًا إلى أنَّ الوحدة صدر لها في سبتمبر 2017 الماضي قرار من الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية يحمل رقم 77 لسنة 2017 بالإزالة وبناء الوحدة الصحية بميت فارس بناء على توصية اللجنة الهندسية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



وأوضحت فايزة حمدي (30 سنة) من أهالي القرية، أنَّ اللجنة عاينت الوحدة الصحية بميت فارس، وألزمت الجهات المعنية بالإزالة الفورية في خلال شهر من تاريخ إصدار القرار لوجود شروخ وشقوق بالسقف والحوائط والسلالم وهبوط بالأرضيات وعدم صلاحية المبنى.



واستنكر صابر رشوان (38 سن- موظف) أن المبنى يشكل خطرًا على حياة المواطنين، وقد تنهار الحوائط والسلالم في أي وقت ولم يتحرك أي مسئول إلا بعد الكارثة والانهيار التام الذي قد يودي بحياة المواطنين في أي وقت أثناء مرورهم.

