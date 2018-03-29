رئيس «تبارك»: طفرة كبيرة فى القطاع العقارى بنهاية 2018

ننتظر انتعاشة فى 2019.. ونخطط لمشروعين بالعاصمة الإدارية



افتتاح مشروعات بـ«الإسكندرية الصحراوى» فى يونيو

رأى المهندس على الشربانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تبارك» للتنمية والاستثمار العقارى، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى طرحتها أجهزة الدولة فى الفترة الأخيرة- تعد واحدة من أنجح صور التواصل بين الحكومة والمواطنين، متوقعا حدوث طفرة كبيرة فى القطاع العقارى، بنهاية العام الجارى، بعد استيعاب السوق إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وكشف عن أن «تبارك» تخطط لإقامة مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها الحالية فى الساحل الشمالى ورأس سدر.



■ بداية.. ما أسباب وجود فجوة عقارية فى مصر؟

- السبب أن شركات الاستثمار العقارى انشغلت بتقديم خدماتها إلى الطبقة العليا، وتوسعت فى الإسكان الفاخر، وتركت محدودى الدخل، وفئة الشباب الأكثر احتياجًا، لذا حدثت الفجوة العقارية، رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة.

■ كيف يمكن تجاوز ذلك؟

- عن طريق العمل كمستثمرين ومطورين ومقاولين، على سد احتياجات السوق العقارية، وتلبية رغباتها، فاستثمارنا مربوط باحتياجات المستهلك، لذا توجهت الدولة مؤخرا لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى، ووحدات محدودى الدخل، وهى تجربة ناجحة جدًا، وأول إشعار من الدولة أنها تتواصل بشكل حقيقى مع المواطن واحتياجاته.

لذا قررنا كمطورين عقاريين فى شركة «تبارك» خوض هذه التجربة، وحققنا فيها نجاحات باهرة، وأصبح لدينا وجود وانتشار على الأرض.

■ ما أهم مشروعات شركتكم فى الفترة الأخيرة؟

- شاركنا مؤخرا فى معرض «سيتى سكيب ٢٠١٨»، وقدمنا مشروع «90 Avenue»، الذى يصل حجم استثماراته إلى ٧ مليارات جنيه، وهو صرح عالمى على أعلى مستوى، وينقسم إلى ٣ مناطق مختلفة، على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، وانتهينا من بناء المرحلة الأولى وجارٍ العمل فى أعمال التشطيبات، لبدء العمل فى إنشاءات المرحلتين الثانية والثالثة.

■ وماذا أيضا؟

- ننفذ مشروع «كابيتال إيست رزيدنس»، الذى أطلقته المجموعة فى فبراير الماضى، وتقدر استثماراته بـ٩٠٠ مليون جنيه، ويوفر وحدات كاملة التشطيب، بمساحات مختلفة، تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، بالإضافة إلى خدمات المشروع المميزة من لاند سكيب وممرات المشى، والمول التجارى، والمناطق المخصصة للعب الأطفال، والمراكز الترفيهية.

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية، وتتسم خدماتنا بتقديم مجموعة مختلفة من أنظمة السداد الفريدة من نوعها، لمواجهة غلاء الأسعار، وهو ما أسهم بصورة كبيرة فى زيادة الإقبال، بعد حصول العملاء على اختياراتهم بأيسر الطرق الممكنة.

■ ما حجم المساحات المملوكة لشركة «تبارك»؟

- محفظة أراضى «تبارك» تبلغ حوالى ٧ ملايين متر مربع، منها ١٣٠ ألف متر على طريق الإسكندرية الصحراوى، و٢.٢ مليون متر فى منطقة الساحل الشمالى، تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتنفيذ مشروع عقارى على مساحة ٤٥٠ فدانا، عند الكيلو ١٠٤.

ومن المخطط إنشاء مجموعة من الشاليهات السياحية بمساحات مناسبة لجميع الأذواق، بنسبة ٨٠٪ من حجم المشروع، ولدينا مساحات مختلفة من الوحدات، لتناسب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، بجانب مول تجارى.

بالإضافة إلى ذلك، بدأنا دراساتنا لإقامة مشروعين فى العاصمة الإدارية، على أن يبدأ العمل فيهما بعد الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع «90 Avenue»، وبدء المراحل الجديدة منه، ومن «فانتازيا» رأس سدر، وفى يونيو المقبل سنفتتح عدة مراحل بمشروعاتنا على طريق الإسكندرية الصحراوى.

■ كيف تقيّمون الأرباح المتوقعة فى ظل ارتفاع الأسعار؟

- هناك زيادات فى أسعار كل السلع والمنتجات بالأسواق، منها أسعار الوحدات السكنية، سواء كانت تنتمى إلى الإسكان الاجتماعى أو غيره، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مدخلات مواد البناء والتشطيبات، ويظهر على شكل زيادة فى أسعار الوحدات، حتى لو كانت ضمن مشروعات الدولة، لأن الحكومة بدأت رفع الدعم تدريجيا، لذا لا بد أن ترتفع أسعار الوحدات حتى تتقلص فاتورة الدعم لأقصى درجة.

■ ألا يجب أن تكون الوحدات المقدمة من الدولة أقل سعرا باعتبارها مالك الأرض؟

- حقيقى أن الدولة هى مالك الأرض والمقاول الوحيد، ولكن ذلك يحمى السوق، فلو كانت الأراضى مملوكة لمستثمرين، أو لأى جهات أخرى، لعانينا من الارتفاع المبالغ فى أسعار الأراضى، ومهما يحدث فإن الدولة رحيمة بالمستثمر، مهما كانت الأسعار التى تطرح بها الأراضى.

■ ألا يؤثر ذلك على المنافسة؟

- على العكس، فالحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص تقدم دعما كبيرا للمطورين العقاريين، وترفع أعباء تكلفة شراء الأرض عنهم، وتجعلهم يتفرغون لتطوير المشروعات بكفاءة واحترافية، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لا تدخران جهدا فى عرض المزيد من الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

كما أن انخراط الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية واستكمال البنية التحتية ينهضان بمستوى السوق العقارية، ويدعمان الاقتصاد المصرى بصورة شاملة.

■ ما تقييمك لأداء السوق العقارية خلال الفترة الحالية؟

- السوق العقارية تتخلص تدريجيًا من التأثيرات السلبية الناتجة عن خطط الإصلاح الاقتصادى، والناس أصبحت مدركة أن ارتفاع الأسعار لا يرجع إلى المستثمرين، وإنما لمعطيات السوق، وهذا ما أسهم فى حالة من الثقة بين العميل والمستثمر.

والدولة استكملت التشريعات وساعدت على تحقيق النشاط فى الأسواق عبر طرحها حزمة من المشروعات القومية، ما منح الأسواق العقارية ميزة تنافسية، فنحن الآن مرشحون لنكون إحدى أكثر الأسواق نشاطًا فى المنطقة.

■ ما توقعاتك لهذا القطاع فى الفترة المقبلة؟

- أتوقع أن يحقق نشاطًا ونموًا خلال العام الجارى، خاصة المنتجات العقارية الأكثر رواجًا، مثل وحدات الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل، والشقق الاستديو، وأتوقع أن تحقق الأسواق العقارية بحلول ٢٠١٩ انتعاشة كبرى، وأن تزداد مبيعات الشركات، بالتزامن مع فتح المدن الجديدة أمام المستثمرين.

لذا أتوقع طفرة كبيرة وتنافسية حقيقية، تجعل البقاء للأصلح ولمن اتخذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة على المستويين الإدارى والتنفيذى، بحيث يتحول القطاع العقارى إلى قاطرة تقود الاقتصاد المصرى، لكونه مصدرا للاستثمار الآمن.



ما أبرز التحديات التى يواجهها القطاع فى الفترة الحالية؟

- على المستوى المحلى، أرى أن التحدى الحقيقى هو ضبط التكاليف، وهو ما يمكن حله عن طريق عدم المبالغة فى أسعار بيع الوحدات، وعدم المبالغة فى أسعار المواد الخام.



