برلماني: المشهد الانتخابي «عنوان» بداية الاستقرار

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انتخابات الرئاسة شهدت إقبالًا من الناخبين، يفوق إقبالهم على انتخابات الرئاسة عام 2014 بنسبة تتعدى الـ50%، لافتا إلى أن هناك لجانًا انتخابية بدائرته "أبنوب والفتح" بمحافظة أسيوط، لم يتمكن من دخولها؛ بسبب الزحام الشديد عليها.



وأضاف "شيبة" أن المشهد الانتخابي عنوان "بداية استقرار مصر"، قائلا: "في عز العاصفة الترابية، الناس جاية تتصور، ولولا انقطاع الكهرباء ببعض اللجان بالصعيد، ومغادرة بعض المواطنين لمقار الاقتراع؛ لكانت نسب المشاركة أعلى من ذلك بكثير".



وأضاف عضو مجلس النواب- في تصريحات صحفية- أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بدائرته، تتخطى الـ42%، وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج الفرز باللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رضا الغالبية عن السنوات الأربع الماضية، رغم قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي دائما ما تكون ضد الشعبية.



وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن نسبة الرضا الشعبي ستزداد لا محالة؛ بعد "تنقية قاعدة مستحقي الدعم، وتوجيه أموال الدعم لمستحقيه فقط"، مضيفا: أنه قد يتم الانتهاء من تنقية قاعدة مستحقي الدعم خلال العام المالي الجديد 2018 2019.