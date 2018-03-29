ترامب: نسير بشكل جيد مع كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك تقدما في المباحثات مع كوريا الشمالية، بشأن القضايا الخلافية، وخاصة برنامجها النووي.



وقال "ترامب"- خلال كلمة في مدينة أوهايو الأمريكية، اليوم-: "نسير بشكل جيد للغاية مع كوريا الشمالية، وسنرى ما سيحدث"- وذلك حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز"-.



ودافع "ترامب" عن سياسته في إنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك، مؤكدًا أن واشنطن تُنفق المليارات على حماية الدول الأخرى مثل "كوريا الجنوبية"، والأولوية يجب أن تكون لحماية الولايات المتحدة.