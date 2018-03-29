القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
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12:53 ص

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12:30 ص

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عالم
الخميس 29/مارس/2018 - 08:35 م

ترامب: نسير بشكل جيد مع كوريا الشمالية

دونالد ترامب،
دونالد ترامب،
محمد عمر
dostor.org/2110465

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك تقدما في المباحثات مع كوريا الشمالية، بشأن القضايا الخلافية، وخاصة برنامجها النووي.

وقال "ترامب"- خلال كلمة في مدينة أوهايو الأمريكية، اليوم-: "نسير بشكل جيد للغاية مع كوريا الشمالية، وسنرى ما سيحدث"- وذلك حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز"-.

ودافع "ترامب" عن سياسته في إنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك، مؤكدًا أن واشنطن تُنفق المليارات على حماية الدول الأخرى مثل "كوريا الجنوبية"، والأولوية يجب أن تكون لحماية الولايات المتحدة.

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