جيهان منصور: الوسط ملىء بالشللية.. وغباء إعلاميين أهدر جهود «الخارجية»

الخميس 29/مارس/2018 - 08:33 م

إخاء شعراوى

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إعلامية من طراز خاص، عملت فى عددٍ من القنوات المصرية والعربية والأجنبية، كانت بدايتها فى الإذاعة المصرية، قبل أن تنطلق إلى الإعلام الخاص، وتصبح إحدى نجماته فى السنوات الأخيرة.



هى الإعلامية جيهان منصور، التى التقتها «الدستور» فى حوار تحدثت فيه عن برنامجها الجديد «العيلة» الذى يُعرض على شاشة قناة «الحياة»، وكشفت سر استقالتها من القناة وعودتها مرة أخرى خلال أقل من شهر. وتطرقت خلال الحوار إلى كواليس توقف عملها مع شبكة قنوات «النهار»، ورأيها فى المشهد الإعلامى.



برامج التوك شو أصبحت كثيرة جدًا ومعظمها بلا جدوى.. و«المشاهد زهق»



تحلم بتقديم «برنامج سياحى» بـ3 لغات.. و«العيلة» طريقها لاستعادة التقاليد المصرية

■ بداية.. لماذا قررتِ العودة للشاشة ببرنامج اجتماعى مختلف عما كنتِ تقدمينه من قبل؟

- هدفى من برنامج «العيلة» الذى يُعرض على قناة «الحياة» هو استعادة القيم والعادات والتقاليد التى تربينا عليها، وافتقدنا كثيرًا منها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عشقى الدائم للتغيير فى نوعية البرامج التى أقدمها، واخترنا ذلك الاسم لأنه موجه لكل الأعمار فى العائلة المصرية، ويناقش كل قضاياهم.

وفى هذا التوقيت وجدت أن أنسب ما أقدمه للمشاهدين، برنامج اجتماعى يناقش قضاياهم ويسعى لحلها، خاصة أن برامج الـ«توك شو» اتجهت مؤخرًا لتقديم حلقات اجتماعية، والمشاهدون لم يعودوا يتقبلون المناقشات السياسية وينفرون منها إلى ما يهمهم ويشغلهم.

وتوقيت البرنامج مناسب جدًا لطبيعته وما يقدمه، فهو يُعرض من الرابعة إلى السادسة مساءً، وكل البرامج الأخرى التى تُعرض فى هذا التوقيت برامج مرأة فقط وليست لكل أفراد العائلة، وهنا يأتى التفرد، وعامة فإن «شطارة» الإعلامى فى عدم تكرار نفسه وتجاربه السابقة.

■ وما أسباب استقالتك من «الحياة».. ثم العودة إليها بعد فترة قصيرة؟

- الاستقالة كانت بسبب الإدارة السابقة للقناة، التى كانت غير قادرة على استيعاب النجوم الجدد ولا القدامى أيضًا، وكانوا يتعاملون مع الجميع بعدم تقدير، وهو ما أزعجنى وجعلنى أتخذ قرار الاستقالة، وحاولت أن أفسخ التعاقد مع الشركة المالكة للشبكة، ولكنهم رفضوا تمامًا وأبلغونى أن الأمور ستتغير خلال وقت قريب.

وعندما رحلت تحدثت معى الإدارة الجديدة وطلبونى فى اجتماع مع باقى العاملين، وبالفعل قررت العودة للقناة.

وأعتبر أن الدكتور عمرو الليثى والأستاذ شريف خالد لهما دور كبير جدًا فى خروج قناة «الحياة» إلى النور مرة أخرى، وهما يمثلان إدارة واعية ومتفهمان جدًا، ويكفى أننا خرجنا بالقناة خلال ٥ أيام فقط وقدمنا ٩ برامج جديدة تمامًا، بعد أن عطلت الإدارة القديمة عودة القناة لما يزيد على ٨ أشهر متواصلة.

■ من بالتحديد الذى أقنعك بالعودة؟

- عودتى إلى مصر جاءت بعد تواصل الشركة المالكة لـ«الحياة» والأستاذ شريف خالد، أما العودة إلى القناة بعد الاستقالة فلا يمكن أن أنسى دور عمرو الليثى وشريف خالد أيضًا، لأن الإدارة القديمة كان اهتمامها فقط بالديكورات والمعدات وأصرت على موقفها لفترة طويلة، ومن المستحيل أن تخرج قناة للجمهور فجأة دون أى مقدمات، لكن «الليثى» و«خالد» تمكنا من إعادة المياه لمجاريها، وجمعا العاملين مرة أخرى بالمودة والحب.

■ لكن بشكل عام.. ما الذى شجعك على العودة إلى مصر؟

- طعم النجاح فى مصر يختلف عن أى مكان فى العالم، وأعتبر نفسى مثل أى ممثل مسرحى يقابل الجمهور أمامه مباشرة ويعرف ردود أفعالهم على أعماله، بعكس العمل فى الخارج والذى يشبه ممثل التليفزيون أو السينما، لا يلتقى جمهوره مباشرة، إضافة إلى رغبتى فى التواجد بجانب عائلتى.

وعندما تلقيت العرض من الشركة المالكة صفيت كل ممتلكاتى فى أمريكا وقررت العودة فورًا، وعموما ستجد أن أى فنان أو إعلامى أو غيره ينجح خارج مصر، لا يشعر بهذا على الإطلاق، ويتمنى تحقيق نفسه داخل مصر، لأن الأمر مختلف تمامًا.

■ قيل إن رحيلك عن «الحياة» كان لأسباب مالية.. ما حقيقة ذلك؟

- (تضحك) قلت لك من قبل إن سبب رحيلى كان سوء الإدارة السابقة وعدم تقديرهم لمن يعملون معهم، ولا توجد أى خلافات مادية، خاصة أن الإعلام المصرى بأكمله يعانى أزمات مالية ولا توجد قناة واحدة بها استقرار مالى.

وما يؤكد أن رحيلى كان لأسباب سوء الإدارة، هو أنه عندما تغيرت عدت إلى القناة، وهذا طبع المصريين جميعًا، عندما يجدون معاملة جيدة يتغاضون عن أى شىء آخر، ولا يهتمون بـ«الفلوس».

■ لماذا توقف مشروع قناة «الحياة إنجلش» بعد الإعلان عنه؟

- لأن هناك أولويات فى المرحلة الراهنة، والإدارة ارتأت أن الأولوية للقناة العامة، وعلينا جميعًا أن نتعاون لإعادتها إلى سابق عهدها، ومن ثم تحقيق عائد إعلانى ومكاسب تسهم فى تنفيذ مشروع القناة الإنجليزية. المشروع لم يلغ، ولكنه تأجل لمرحلة أخرى.

■ تعاقدتِ منذ فترة مع «النهار» على تقديم برنامج من أمريكا ثم توقف المشروع.. ما الذى حدث؟

- حدثت أزمة إنتاجية، فأنا تعاقدت مع «النهار» قبل «تعويم الجنيه»، وبعد ٣ أشهر فقط زادت تكلفة البرنامج ١٠ أضعاف، ولذلك قررنا وقفه، لكنى سعدت جدًا بالفترة الوجيزة التى قضيتها فى «النهار»، ومتفهمة موقفهم، وحاليًا تجمعنا علاقة محترمة جدًا مع أصحاب القناة وإدارتها.

■ وكيف ترين دور الإعلام خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات؟

- على الإعلام مساندة المواطن والدولة معًا، من خلال إيصال صوت الناس بمنتهى الصدق مع توعيته، إضافة إلى تدعيم أركان الدولة وتثبيتها ودعم المؤسسات الوطنية دون «تطبيل»، وعلينا أيضًا كإعلاميين أن نرى الأحداث حولنا فى المنطقة ونتابعها ونحللها بشكل دقيق، ويجب أن يتوقف البعض عن المتاجرة بالمشكلات والأزمات ويسهم فى حلها.

لا بد كذلك أن نوقف سياسة الصوت العالى والزعيق والصراخ على الشاشات، لأن هذا لا يخدم المواطن ولا الوطن، وأعتبر أن من يفعلون ذلك على الهواء يسعون لمجد شخصى وشو إعلامى فقط.

■ وهل الإعلاميون الموجودون على الساحة حاليًا قادرون على ذلك؟

- فى الحقيقة، بعضهم ليس لهم أى صلة بالإعلام، ومع ذلك يظهرون بكثافة، وهناك «شللية وواسطة ومحسوبية ومجاملات» بشكل كبير فى الوسط الإعلامى، وهذا تسبب فى ظهور «هرتلة» إعلامية، وانتشار أساليب سوقية لا تمت للإعلام بصلة.

وكثير ممن ليست لهم خبرات «يطبلون» أو يهولون، والمدرستان تتسببان فى كوارث على الشاشات، وأبرز ما يجب أن نقوم به هو نقل الحقائق حتى لا يتجه المشاهدون للإعلام المعادى للدولة، والذى يروج شائعات وخزعبلات، وهنا علينا أن نرد عليها بمصداقية وليس بالشتيمة والسب والقذف، لأن المشاهد يريد أن يعرف الحقائق فقط ولا يهتم بالخلافات بين الإعلاميين فى الداخل والخارج.

علينا أن نكتسب احترام الجمهور كإعلاميين. وبصفة شخصية، أسعى لأن أكون إعلامية محبوبة جماهيريًا مع حفاظى على أركان الدولة وتثبيت دعائمها، وهى مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة.

■ هل تتفقين مع فكرة حياد الإعلام؟

- الإعلام المحايد مطلوب عندما تكون الأمور هادئة تمامًا أو مع تحقيق رخاء اقتصادى، لكن فى وقت الحروب علينا أن ننحاز إلى الدولة فى قضاياها ونساندها.

■ لماذا رفضتِ تقديم برنامج «توك شو» سياسى؟

- برامج الـ«توك شو» أصبحت كثيرة جدًا، ولا جدوى من وجود كل هذا الكم منها، لأن المشاهد «بيزهق» فعلًا، خاصة من طول مدة البرامج، ورأيى أن نبحث عن شكل جديد ومختلف يهتم بالثقافة، ويبتعد عن الابتذال، ومن يردد أن «الجمهور عايز كده» كاذب ومدعٍ، لأن الجمهور يلتف حول العمل الجيد والمميز حينما يجده، وهذا ظهر جليًا فى نموذج فيلم «هيبتا»، فبرغم كونه فيلمًا فلسفيًا إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا.





■ هل تراجعت سيطرة الإعلان على الإعلام؟

- الإعلانات سيطرت لفترة طويلة على المحتوى الإعلامى، لكن الأمور بدأت تتغير مؤخرًا وهذا مؤشر جيد، بالطبع يجب أن تحقق القنوات عائدًا إعلانيًا لتغطية تكاليفها، ولكن لا يجب عليها أن تنزل لمستوى الابتذال لجلب الإعلانات، لأنه من الممكن تقديم محتوى جيد ومميز ومربح أيضًا.

ويجب كذلك أن يتوقف البعض عن تقديم حلقات الدجل والشعوذة والاغتصاب ومثل هذه الأمور من أجل تحقيق نسب مشاهدة، لأن هذا ليس دور الإعلام على الإطلاق، ولا نرى مثيلًا له فى العالم بأكمله.

■ كيف نواجه ذلك؟

- هذا دور المجالس الإعلامية المتخصصة، بمنع السباب والألفاظ الخارجة على الشاشات، ومحاسبة من يخطئ أو يتجاوز. والإعلامى من الممكن أن يوجه نقدًا ولكن بطريقة مهنية ومحترمة بعيدًا عن السب والقذف، خصوصا أننا نرى «مهازل».