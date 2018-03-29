أول رئيس يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس المقدونى "جورجى إيفانوف".

وتوجه الرئيس المقدونى بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصرى على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح، متمنياً لمصر قيادةً وشعباً دوام التوفيق والتقدم والازدهار، ومعرباً عن حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.



ومن جانبه أشاد الرئيس بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.



وتم خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

