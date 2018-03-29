يوسف الشريف يستأنف تصوير مشاهده فى «بنى آدم»



عاد الفنان يوسف الشريف لاستئناف تصوير دوره فى فيلم «بنى آدم»، الذى يعود به إلى السينما، بعد فترة غياب.

وحرص «الشريف» على السفر إلى سويسرا، مؤخرًا، لمتابعة المباريات الودية للمنتخب الوطنى، وقالت مصادر مقربة منه إنه حصل على إجازة لإصابته بإرهاق بعد رفع معدلات التصوير لأكثر من ١٢ ساعة. جاء رفع ساعات التصوير فى ظل رغبة الجهة المنتجة فى الانتهاء من تصوير الفيلم ومونتاجه قبل حلول شهر رمضان، خاصة أنه تحدد موسم عيد الفطر كموعد مبدئى لعرض العمل. وأضافت المصادر: «الشريف أنهى ٨٠٪ من مشاهده فى العمل».



