القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
08:39 م

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12:30 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 08:26 م

ظافر العابدين إقطاعى من الأربعينيات فى «ليالى أوجينى»

ظافر العابدين
ظافر العابدين
عربى السيد
dostor.org/2110458


تدور أحداث مسلسل «ليالى أوجينى»، الذى يتم تصوير أحداثه بين عدد من المحافظات، منها بورسعيد والقاهرة والإسكندرية فى فترة الأربعينيات من القرن الماضى ويجسد الفنان ظافر العابدين فى المسلسل دور رجل إقطاعى يمتلك ثروة طائلة، وتربطه علاقة حب بإحدى فتيات الطبقات المتوسطة التى تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ما يجعلها تعيش معه فى حالة من الشك، إلى أن تتصاعد الأحداث وتطلب منه الطلاق، فينقلب عليها، ويجعل حياة أسرتها «جحيمًا». وتطلب العمل ماكييرًا متخصصًا فى فترة الأربعينيات، ومُلمًا ببعض الدول الأجنبية، لأن العمل يظهر فيه جمهور من آسيا وفرنسا، خلال الأحداث.

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