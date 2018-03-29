ظافر العابدين إقطاعى من الأربعينيات فى «ليالى أوجينى»



تدور أحداث مسلسل «ليالى أوجينى»، الذى يتم تصوير أحداثه بين عدد من المحافظات، منها بورسعيد والقاهرة والإسكندرية فى فترة الأربعينيات من القرن الماضى ويجسد الفنان ظافر العابدين فى المسلسل دور رجل إقطاعى يمتلك ثروة طائلة، وتربطه علاقة حب بإحدى فتيات الطبقات المتوسطة التى تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ما يجعلها تعيش معه فى حالة من الشك، إلى أن تتصاعد الأحداث وتطلب منه الطلاق، فينقلب عليها، ويجعل حياة أسرتها «جحيمًا». وتطلب العمل ماكييرًا متخصصًا فى فترة الأربعينيات، ومُلمًا ببعض الدول الأجنبية، لأن العمل يظهر فيه جمهور من آسيا وفرنسا، خلال الأحداث.

