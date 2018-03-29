برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022



عقب خروج النتائج الأولية التى تشير إلى اكتساح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ليبدأ فترته الثانية، بشعبية حاشدة، لذا حدد بعض أعضاء البرلمان أهم الملفات الرئيسية التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من الرئيس فى المرحلة الجديدة، لعل أهمها العلاقات الخارجية والإصلاحات الاجتماعية والضرائب والعمال والمرأة.. «الدستور» رصدت مطالب النواب من الرئيس.





محمد العرابى: زيادة الانفتاح على جميع الدول



قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العالم يشهد تطورات سريعة وخريطة التحالفات تتغير سريعًا، لذلك يجب على الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترته الثانية أن تعظم دورها وثقلها الدولى فى حل القضايا المزمنة التى تلاحق محيطها العربى فى اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وليبيا. وطالب «العرابى»، بضرورة مضاعفة التوحد العربى فى مجابهة المخاطر، التى تلاحق أراضى العرب، إلى جانب ضرورة زيادة الانفتاح الذى بدأه السيسى مع جميع دول العالم وكل القوى الدولية، ويكون النظام المصرى محركًا وفاعلًا فى القضايا الدولية.



مارجريت عازر: توسيع دور الدولة فى دعم حقوق الإنسان



أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دور الرئيس السيسى، خلال فترته الأولى، فى احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف السجون شهد تطورًا كبيرًا، وهو ما رصدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال زيارتها الميدانية للسجون، ومنها توفير معاملة آدمية وإنسانية للنزلاء، إلى جانب توفير آليات للاستفادة منهم وتوفير دخل شهرى لهم من خلال الأعمال التى يتم تنفيذها داخل السجن.

وطالبت «عازر» الرئيس السيسى باستكمال العمل على ملف حقوق الإنسان والتوسع فيه، وتابعت: «كما أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير بعيدًا عن الدولة فى الحصول على شعبية وبناء حياة سياسية قوية وهو حق من حقوق الإنسان».



مايسة عطوة: رد الجميل للعمال الغلابة



قالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، إن العمال يتمنون من الرئيس السيسى، اتخاذ إجراءات تضمن للعامل وضعًا أفضل على مستوى المعيشة والاستقرار، فى ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والمواصلات والخدمات والمنتجات. وطالبت «عطوة» بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى ألفين ونصف الألف جنيه، مضيفة: «عمالنا أبطال.. تحملوا ظروف البلد، وأنهوا الإضرابات التى انتشرت فى وقت سابق، لصالح استقرار الدولة ودفع عجلة الإنتاج للأمام، وأرجو من الرئيس السيسى أن يرد الجميل خلال الفترة الثانية».



محمد فؤاد: التحول نحو الدعم النقدى



طالب النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الرئيس السيسى بتعويض الفجوة التى سببتها الإجراءات الاقتصادية فى معيشة المواطن، قائلًا: «أداء السيسى ممتاز فى تحسين الاقتصادى الكلى، ولكن الملف الاجتماعى يحتاج إلى تحسين أكثر، وأثق فى قدرة الرئيس على العمل، خلال الفترة الثانية، على هذا الملف بعدما اجتازت مصر بنجاح الإصلاحات الاقتصادية». وأضاف «فؤاد» أنه يجب وضع آليات لتحسين بعض برامج الدعم الاجتماعى كـ«تكافل وكرامة» وغيرها، إلى جانب ضرورة وضع استراتيجية لتحسين مستوى التموين، والنظر بجدية إلى التحول للدعم النقدى المشروط.



دينا عبدالعزيز: زيادة مشروعات الشباب



دعت دينا عبدالعزيز، أصغر نائبة فى البرلمان، الرئيس السيسى إلى ضرورة توسيع المستهدف من مشروعات الشباب وزيادتها فى كل المجالات، إلى جانب زيادة تمكين الشباب فى المناصب الإدارية والتنفيذية والقيادية.

وأضافت «عبدالعزيز»: «الرئيس لا ينتظر أن يُملى عليه ما يفعل لدعم الشباب، فهو يضعهم على قائمة أولوياته، وأتمنى تلافى أى سلبيات فى جميع المشروعات الإيجابية، وزيادة التسهيلات لتمويل مشروعات الشباب والإسكان المخصصة لهم».



هالة أبوالسعد: مساواة المرأة للرجل فى كل الوظائف



طالبت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المحافظين»، بضرورة توجيه دعم أكثر للمواطن المصرى بشكل عام، حتى يكون قادرًا على مواجهة الظروف الاقتصادية، مضيفة: «الفترة الماضية، تم توجيه الجهد نحو بناء الدولة ومؤسساتها، ومعالجة المشاكل الرئيسية التى سيتم البناء عليها فى المرحلة المقبلة، والآن يجب تحسين البيئة المباشرة للمواطن اقتصاديًا واجتماعيًا».

وقالت «هالة»: «المرأة تنتظر مزيدًا من الدعم فى الفترة الثانية للرئيس.. فيجب أن يستمر دعمه للمرأة للوصول إلى الأفضل، وأن تكون المرأة مساوية للرجل فى كل شىء، سواء فى المناصب الوزارية أومؤسسات الدولة بشكل عام».



ياسر عمر: تقنين الاقتصاد غير الرسمى



رأى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب وضع منظومة إصلاحات ضريبية بشكل كلى، مطالبًا بأن تكون الضرائب هيئة مستقلة بذاتها لا تتبع أى وزارة، وتتبع رئيس الجمهورية، أو البنك المركزى، إذ إن البنك استطاع أن ينقذ مصر خلال أزمة ٢٠٠٨. وأشار «عمر» إلى إقرار تشريعات تدفع التجار إلى الالتزام بالضرائب للحصول على حوافز وخلافها، من خلال الاستفادة من الخدمات التى توفرها الدولة للملتزمين بالضرائب وهذه بداية قوية لتقنين الاقتصاد غير الرسمى.







