غوتيريش يحذر من العودة إلى توتر مشابه للحرب الباردة بين روسيا وأمريكا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الخميس، من العودة إلى توتر مشابه للحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا عقب عمليات الطرد الجماعي لدبلوماسيين بين البلدين.



وقال غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أننا نقترب من وضع مماثل بشكل كبير لما عرفناه خلال الحرب الباردة".



وأعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية ودول حلف شمال الأطلسي وغيرها طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في انجلترا في 4 مارس.