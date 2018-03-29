القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 08:14 م

غوتيريش يحذر من العودة إلى توتر مشابه للحرب الباردة بين روسيا وأمريكا

لأمين العام للأمم
لأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
أ ف ب
dostor.org/2110450

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الخميس، من العودة إلى توتر مشابه للحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا عقب عمليات الطرد الجماعي لدبلوماسيين بين البلدين.

وقال غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أننا نقترب من وضع مماثل بشكل كبير لما عرفناه خلال الحرب الباردة".

وأعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية ودول حلف شمال الأطلسي وغيرها طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في انجلترا في 4 مارس.

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