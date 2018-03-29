7 وزارات تكشف خطط عمل الفترة المتبقية فى الولاية الأولى



كشف عدد من وزراء الحكومة عن رؤيتهم للخطط التنموية والمشروعات التى ستتبناها الدولة خلال الشهور المتبقية من الولاية الأولى من الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الوزراء إن الدولة تمكنت خلال الفترة الأولى للرئيس من وضع سياسة عامة تمكنها من استكمال مشروعات إصلاح البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وتحسين معيشة المواطن المصرى.





التنمية المحلية..تحسين معيشة المواطنين فى المحافظات



أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل وفق مخطط تنموى واضح المعالم، يمتد لسنوات طويلة، حتى مع تغيير الحكومة بكاملها، وليس وزير التنمية المحلية فقط.

وقال «الجندى»: «الرئيس -خلال ولايته الأولى- طالب الحكومة بوضع مخططات عمل طويلة المدى، لا يمكن لها أن تقف بمجرد تغييرها أو استقالتها أو تغيير أى من وزرائها»، مشيرًا إلى أن «الحكومة تعمل فى نسق واحد، يهدف تنفيذ المشروعات التنموية، وخلق روافد جديدة فى المحافظات، بناءً على مخططات واضحة، طويلة المدى، لا تتأثر بتغيير أى من أعضائها»، مشددًا على أن تنفيذ مخططات التنمية مستمر ومتواصل.

وأضاف أنه فور تجديد الثقة فيه، وزيرًا للتنمية المحلية، سيعمل على استكمال تنفيذ كل المشروعات القومية ومخططات التنمية فى المحافظات، وهو ما سيحدث كذلك حال تغييره أو حتى مع قدوم حكومة جديدة.

وتابع: «الأمور تجرى بشكل طبيعى فى المحافظات عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة، ووزارة التنمية المحلية تواصل عملها الإشرافى على المحافظات لسرعة إنجاز المشروعات التنموية العملاقة التى تجرى فى المراكز والمدن والقرى بأنحاء الجمهورية».

واختتم: «الوزارة تواصل تنفيذ مخططات التنمية، وتسعى لإحداث نقلة نوعية حقيقية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين».





الإسكان..تنفيذ 350 ألف وحدة بـ«الاجتماعى» والقضاء على العشوائيات



كشف هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن استكمال ٣٥٠ ألف وحدة إسكان اجتماعى، من المقرر الانتهاء منها خلال ٢٠١٨، تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى المسبقة، واستكمال مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر»، وطرح مراحل جديدة منها للمواطنين. وأضاف «يونس» أن القضاء على العشوائيات الخطرة ضمن الأولويات التى تركز الوزارة على إنجازها، مؤكدًا الانتهاء من إزالتها بنهاية العام الجارى، وفقًا لمعدلات التنفيذ والخطط.

وأشار إلى استكمال العمل بالمدن الجديدة، على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة والمليونية شرق بورسعيد، وطرح وحدات للمواطنين من هذه المدن خلال العام الجارى.

ولفت «يونس» إلى أن الولاية الثانية للرئيس السيسى ستشهد حصاد الولاية الأولى، إضافة إلى تكثيف استكمال خطط التنمية.





الزراعة..التوسع فى الاستصلاح وإعادة تسعير المحاصيل



قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ستنجز الأعمال الموكلة إليها فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الولاية الثانية للرئيس ستشهد المزيد من الإنجازات.

وأكد «عبدالديم» لـ«الدستور» أن الزراعة «ترس» فى منظومة الحكومة، ولديها خطط وأهداف تعود بالنفع على المواطن والمزارع والفلاح، وسيشعر بها كإنجازات تتجسد على أرض الواقع.

وأشار إلى وجود نقلة نوعية ستشهدها الزراعة وقطاعاتها هدفها هو زيادة الإنتاج فى جميع المحاصيل والعمل على توفير المستلزمات للمزارعين من أسمدة ومبيدات وتقاوٍ، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من أدوية بيطرية وأعلاف وأراضٍ. وكشف «عبدالدايم» عن توسع الوزارة فى عمليات الاستصلاح فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلًا عن زيادة الصوب الزراعية والمزارع السمكية الجديدة.

وأكد متحدث «الزراعة» أن الوزارة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن إزالة العقبات أمام المزارعين، لافتًا إلى أن الزراعة ستضع تسعيرة جديدة لبعض المحاصيل وسيتم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارة التموين.



الرى...حماية الشواطئ ومجابهة السيول وافتتاح قناطر أسيوط



قال الدكتور أسامة الظاهر، مدير عام مكتب وزير الرى للمشروعات الكبرى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالديوان العام، إن الوزارة تستكمل مشروعاتها وفق منظومة متكاملة.

وأضاف لـ«الدستور» أنه جار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، بقيمة تتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليون جنيه سنويًا، منها كورنيش الإسكندرية، ورشيد، إضافة الى استكمال مشروعات الحماية من السيول والأمطار فى المحافظات المعرضة لذلك، بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى منها، فى محافظات سيناء والبحر الأحمر والصعيد.





الكهرباء..ربط التيار مع إفريقيا وآسيا وأوروبا



كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خريطة المشروعات القومية العملاقة التى سوف تشهدها مصر فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى عام ٢٠٢٢. وأشار إلى أن النسبة الكبرى من هذه المشروعات، تم إرجاؤها من الخطط التنموية للعام السابق، إلى عام ٢٠١٩، خاصة فى ظل تنفيذ حزمة من المشروعات فى مجال الطاقة الكهربائية التقليدية والطاقة المتجددة، التى تضيف على الشبكة القومية نحو ٢٥ ألف ميجاوات.

وأكد «شاكر» لـ«الدستور» أن خطة المشروعات المتعلقة بالحقيبة الوزارية للكهرباء فى الحكومة تتضمن إقامة مشروعات عملاقة فى مجال الطاقات المتجددة سواء شمسية أو رياحًا، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى الدولى، بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، التى تعتمد بشكل أساسى على خطة دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع بالتبعية.

وأشار الوزير إلى أن هناك خريطة رسمية لمشروعات الطاقات المتجددة، تتضمن المواقع والمساحات والقدرات، وتم إعتمادها من قبل هيئة الطاقة الجديدة، ودخلت فعليًا ضمن خطة وزارة الكهرباء التى سيتم تنفيذها فى القريب العاجل.



التضامن..استكمال «سكن كريم» وتنفيذ مبادرة «اتنين كفاية»



قالت نيفين القباج مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستكمل مراحل مبادرة «سـكن كريم» خلال العام الجارى، لتوصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى من الشبكات العمومية إلى المنازل فى القرى الأكثر احتياجًا. وأضافت لـ«الدستور» أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، ٥٠٠ مليون جنيه مصرى، لتحسين الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج «اتنين كفاية»، للحد من الزيادة السكانية بتكلفة قدرها ١٠٠ مليون جنيه مصرى، بهدف زيادة وعى الأسر لتنظيم النسل، من خلال التعاون مع ٢٥٠ جمعية أهلية متخصصة فى مجالات الصحة والسكان والتوعية المجتمعية.



الصحة...تطوير 111 مستشفى وتطبيق «التأمين الشامل»



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن أبرز الملفات التى ستعمل عليها الوزارة، خلال الفترة المقبلة، تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والمسح الصحى للمواطنين من جميع الأمراض وتطوير الخدمات الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة فى المحافظات. وأشار إلى أن الدولة توفر الدعم اللازم للوزارة لإنجاز ملفاتها، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحى سيبدأ فى بورسعيد خلال يوليو المقبل، ويحظى بالأولوية، إضافة إلى متابعة تطوير المستشفيات والوحدات الصحية فى المحافظة، وتدريب الفريق الطبى على الجودة ومكافحة العدوى، والتخصصات الطبية خاصة الدقيقة والحرجة منها.

وقال «مجاهد» إن خطة الوزارة الاستثمارية،تشمل تطوير ١١١ مستشفى خلال العام الحالى، منها ٦٧ بالمحافظات، وتطوير ٤٤ مستشفى تكامل، بتكلفة إجمالية تبلغ ٩.٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح ٧٦ مستشفى خلال ٢٠١٨.



