القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
مصر
الخميس 29/مارس/2018 - 08:11 م

7 وزارات تكشف خطط عمل الفترة المتبقية فى الولاية الأولى

7 وزارات تكشف خطط
dostor.org/2110446


كشف عدد من وزراء الحكومة عن رؤيتهم للخطط التنموية والمشروعات التى ستتبناها الدولة خلال الشهور المتبقية من الولاية الأولى من الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال الوزراء إن الدولة تمكنت خلال الفترة الأولى للرئيس من وضع سياسة عامة تمكنها من استكمال مشروعات إصلاح البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وتحسين معيشة المواطن المصرى.


التنمية المحلية..تحسين معيشة المواطنين فى المحافظات

أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل وفق مخطط تنموى واضح المعالم، يمتد لسنوات طويلة، حتى مع تغيير الحكومة بكاملها، وليس وزير التنمية المحلية فقط.
وقال «الجندى»: «الرئيس -خلال ولايته الأولى- طالب الحكومة بوضع مخططات عمل طويلة المدى، لا يمكن لها أن تقف بمجرد تغييرها أو استقالتها أو تغيير أى من وزرائها»، مشيرًا إلى أن «الحكومة تعمل فى نسق واحد، يهدف تنفيذ المشروعات التنموية، وخلق روافد جديدة فى المحافظات، بناءً على مخططات واضحة، طويلة المدى، لا تتأثر بتغيير أى من أعضائها»، مشددًا على أن تنفيذ مخططات التنمية مستمر ومتواصل.
وأضاف أنه فور تجديد الثقة فيه، وزيرًا للتنمية المحلية، سيعمل على استكمال تنفيذ كل المشروعات القومية ومخططات التنمية فى المحافظات، وهو ما سيحدث كذلك حال تغييره أو حتى مع قدوم حكومة جديدة.
وتابع: «الأمور تجرى بشكل طبيعى فى المحافظات عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة، ووزارة التنمية المحلية تواصل عملها الإشرافى على المحافظات لسرعة إنجاز المشروعات التنموية العملاقة التى تجرى فى المراكز والمدن والقرى بأنحاء الجمهورية».
واختتم: «الوزارة تواصل تنفيذ مخططات التنمية، وتسعى لإحداث نقلة نوعية حقيقية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين».


الإسكان..تنفيذ 350 ألف وحدة بـ«الاجتماعى» والقضاء على العشوائيات

كشف هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن استكمال ٣٥٠ ألف وحدة إسكان اجتماعى، من المقرر الانتهاء منها خلال ٢٠١٨، تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى المسبقة، واستكمال مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر»، وطرح مراحل جديدة منها للمواطنين. وأضاف «يونس» أن القضاء على العشوائيات الخطرة ضمن الأولويات التى تركز الوزارة على إنجازها، مؤكدًا الانتهاء من إزالتها بنهاية العام الجارى، وفقًا لمعدلات التنفيذ والخطط.
وأشار إلى استكمال العمل بالمدن الجديدة، على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة والمليونية شرق بورسعيد، وطرح وحدات للمواطنين من هذه المدن خلال العام الجارى.
ولفت «يونس» إلى أن الولاية الثانية للرئيس السيسى ستشهد حصاد الولاية الأولى، إضافة إلى تكثيف استكمال خطط التنمية.


الزراعة..التوسع فى الاستصلاح وإعادة تسعير المحاصيل

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ستنجز الأعمال الموكلة إليها فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الولاية الثانية للرئيس ستشهد المزيد من الإنجازات.
وأكد «عبدالديم» لـ«الدستور» أن الزراعة «ترس» فى منظومة الحكومة، ولديها خطط وأهداف تعود بالنفع على المواطن والمزارع والفلاح، وسيشعر بها كإنجازات تتجسد على أرض الواقع.
وأشار إلى وجود نقلة نوعية ستشهدها الزراعة وقطاعاتها هدفها هو زيادة الإنتاج فى جميع المحاصيل والعمل على توفير المستلزمات للمزارعين من أسمدة ومبيدات وتقاوٍ، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من أدوية بيطرية وأعلاف وأراضٍ. وكشف «عبدالدايم» عن توسع الوزارة فى عمليات الاستصلاح فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلًا عن زيادة الصوب الزراعية والمزارع السمكية الجديدة.
وأكد متحدث «الزراعة» أن الوزارة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن إزالة العقبات أمام المزارعين، لافتًا إلى أن الزراعة ستضع تسعيرة جديدة لبعض المحاصيل وسيتم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارة التموين.

الرى...حماية الشواطئ ومجابهة السيول وافتتاح قناطر أسيوط

قال الدكتور أسامة الظاهر، مدير عام مكتب وزير الرى للمشروعات الكبرى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالديوان العام، إن الوزارة تستكمل مشروعاتها وفق منظومة متكاملة.
وأضاف لـ«الدستور» أنه جار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، بقيمة تتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليون جنيه سنويًا، منها كورنيش الإسكندرية، ورشيد، إضافة الى استكمال مشروعات الحماية من السيول والأمطار فى المحافظات المعرضة لذلك، بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى منها، فى محافظات سيناء والبحر الأحمر والصعيد.


الكهرباء..ربط التيار مع إفريقيا وآسيا وأوروبا

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خريطة المشروعات القومية العملاقة التى سوف تشهدها مصر فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى عام ٢٠٢٢. وأشار إلى أن النسبة الكبرى من هذه المشروعات، تم إرجاؤها من الخطط التنموية للعام السابق، إلى عام ٢٠١٩، خاصة فى ظل تنفيذ حزمة من المشروعات فى مجال الطاقة الكهربائية التقليدية والطاقة المتجددة، التى تضيف على الشبكة القومية نحو ٢٥ ألف ميجاوات.
وأكد «شاكر» لـ«الدستور» أن خطة المشروعات المتعلقة بالحقيبة الوزارية للكهرباء فى الحكومة تتضمن إقامة مشروعات عملاقة فى مجال الطاقات المتجددة سواء شمسية أو رياحًا، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى الدولى، بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، التى تعتمد بشكل أساسى على خطة دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع بالتبعية.
وأشار الوزير إلى أن هناك خريطة رسمية لمشروعات الطاقات المتجددة، تتضمن المواقع والمساحات والقدرات، وتم إعتمادها من قبل هيئة الطاقة الجديدة، ودخلت فعليًا ضمن خطة وزارة الكهرباء التى سيتم تنفيذها فى القريب العاجل.

التضامن..استكمال «سكن كريم» وتنفيذ مبادرة «اتنين كفاية»

قالت نيفين القباج مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستكمل مراحل مبادرة «سـكن كريم» خلال العام الجارى، لتوصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى من الشبكات العمومية إلى المنازل فى القرى الأكثر احتياجًا. وأضافت لـ«الدستور» أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، ٥٠٠ مليون جنيه مصرى، لتحسين الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة.
وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج «اتنين كفاية»، للحد من الزيادة السكانية بتكلفة قدرها ١٠٠ مليون جنيه مصرى، بهدف زيادة وعى الأسر لتنظيم النسل، من خلال التعاون مع ٢٥٠ جمعية أهلية متخصصة فى مجالات الصحة والسكان والتوعية المجتمعية.

الصحة...تطوير 111 مستشفى وتطبيق «التأمين الشامل»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن أبرز الملفات التى ستعمل عليها الوزارة، خلال الفترة المقبلة، تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والمسح الصحى للمواطنين من جميع الأمراض وتطوير الخدمات الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة فى المحافظات. وأشار إلى أن الدولة توفر الدعم اللازم للوزارة لإنجاز ملفاتها، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحى سيبدأ فى بورسعيد خلال يوليو المقبل، ويحظى بالأولوية، إضافة إلى متابعة تطوير المستشفيات والوحدات الصحية فى المحافظة، وتدريب الفريق الطبى على الجودة ومكافحة العدوى، والتخصصات الطبية خاصة الدقيقة والحرجة منها.
وقال «مجاهد» إن خطة الوزارة الاستثمارية،تشمل تطوير ١١١ مستشفى خلال العام الحالى، منها ٦٧ بالمحافظات، وتطوير ٤٤ مستشفى تكامل، بتكلفة إجمالية تبلغ ٩.٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح ٧٦ مستشفى خلال ٢٠١٨.

ads
اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 6 دقيقة

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

منذ يومين

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

منذ يومين

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد

منذ 4 أيام

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

منذ 4 أيام

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم

الآن

روسيا تمهل 60 دبلوماسيًا أمريكيًا حتى 5 أبريل لمغادرة البلاد

عماد الدين أديب: المواطن المصري يعمل 37 دقيقة فقط في اليوم

عاجل.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار في أمريكا

عاجل.. روسيا تغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبيرج

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

عاجل.. «المركزي» يخفّض أسعار الفائدة

أول رئيس يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

عاجل.. «المركزي» يخفّض أسعار الفائدة

أول رئيس يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كشكول

تربية عين شمس" تبدأ مشروع اعداد 100 قائد مبدع بالتعاون مع التربية والتعليم

ميرة الفيشاوى تقدم مؤتمر التربية والفنون بجامعة 6 أكتوبر

لفنانة بشرى في ضيافة جامعة حلوان

فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان المراقبة للثانوية العامة1 ابريل

لتعليم تعقد مجموعة من التدريبات لتطوير مهارات العاملين

الأمصار

ترامب: سنغادر سوريا قريبًا بعد فرار «داعش»

منظمة التعاون الاقتصادي: على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار

الخارجية الإثيوبية: هؤلاء ساعدونا في بناء سد النهضة

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليلة واحدة

الجزائر: 500 محاولة دخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية يوميا

منوعات

نصائح لتنظيم «العقل والحياة»

كيف تعزز انتباهك؟

كيف تحسّن قدرتك على تذكر المعلومات؟

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك