«إيكاو» تسعى لمحادثات بين قطر وجيرانها لتهدئة توتر بشأن انتهاكات جوية

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز هذا الأسبوع، إن منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة تحاول التوسط لعقد محادثات بين قطر وجيرانها لنزع فتيل توتر نشب مؤخرًا، بسبب ما قيل إنها انتهاكات للمجال الجوي لكن المنظمة لن تتدخل في النزاع السياسي.



وقال أحد المصدرين، إن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تعمل لتنسيق اجتماع إقليمي لهيئات الطيران المدني وسلطات المراقبة الجوية في الخليج في الأسابيع القليلة المقبلة في إطار جهود أوسع نطاقا لتحسين الاتصالات.



واتهمت الإمارات مقاتلتين قطريتين هذا الأسبوع بالتحليق على مسافة قريبة بشكل خطير من طائرتين مدنيتين في المجال الجوي البحريني، في أحدث واقعة ضمن سلسلة أحداث مشابهة أثارت التوتر في المنطقة.



