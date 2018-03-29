«وفد» جنوب سيناء يشارك في اختيار رئيس الحزب الجديد

يشارك ٦٠ عضوًا من لجنة حزب الوفد بجنوب سيناء في انتخابات رئيس الحزب الجديد، المقرر إجراؤها- غدًا- بمقر الحزب في منطقة الدقي، والتي يتنافس بها 4 أعضاء، أبرزهم "المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب" و"المهندس حسام الخولي".



وحضر أعضاء لجان مدن "طور سيناء وشرم الشيخ، ونخل، ونويبع، ورأس سدر، وأبو رديس، وأبوزنيمة"، بالإضافة إلى لجان المرأة والشباب.



ويأتي في مقدمة المشاركين بانتخابات رئيس حزب الوفد، "فرح حسين" رئيس الحزب بجنوب سيناء، و"هالة الملاح" أمين لجنة المرأة، و"أيمن أبوزيد" رئيس لجنة الوفد بطور سيناء، و"ناصر التوني ونشأت عبدالحميد وأحمد غباشي" من قيادات الحزب بالمحافظة.