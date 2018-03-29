سيناريو تنصيب السيسي لفترة رئاسية ثانية

كشف الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب، عن الإجراءات والخطوات الدستورية والقانونية التى سيتم اتباعها، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمى الإثنين المقبل.



وقال «فوزى»: «النتيجة النهائية سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، وبناء عليها ستُبلغ الهيئة الوطنية الرئيس الفائز، الذى سيحلف بدوره اليمين أمام مجلس النواب، قبل أن يتولى مهام منصبه، وفق المادة ١٤٤ من الدستور».



ويكون نص اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».



وأضاف الفقيه الدستورى: «فترة حلف اليمين ممتدة حتى ٧ يونيو المقبل (موعد انتهاء ولاية الرئيس)، والدستور لم يحدد يومًا معينًا، ويتم ذلك وفقًا للظروف ومدى ملائمة اليوم الذى يتم اختياره».

وفيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة مع تولى رئيس الجمهورية مهام منصبه، أوضح «فوزى» أنه: «لا يوجد التزام دستورى يوجب على الحكومة تقديم استقالتها مع بدء ولاية رئيس الجمهورية».



لكنه أشار إلى أنه: «فى إطار الملائمة السياسية من الممكن أن تقدم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية، ويمكن أن يقوم الرئيس بإعفائها وسحب الثقة منها، لكن بشرط موافقة النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه، أى نحو ما يزيد على ٣٠٠ صوت».



وعن المحافظين فينبغى- وفقًا لقانون الإدارة المحلية- تقديم استقالتهم، حسب «فوزى»، موضحًا: «المستقيلون بقوة القانون هم المحافظون، وفق التزام قانونى وليس دستوريًا، لأن قانون الإدارة المحلية ينص على أن (المحافظين مستقيلون فى نهاية مدة رئيس الجمهورية)».



ولفت إلى خطوة إجرائية «إضافية» لا يوجد التزام دستورى خاص بها، وهى أن يتوجه رئيس الجمهورية ببيان للشعب، موضحًا: «المسألة متوقفة على رغبة الرئيس فى ذلك».



واتفق معه النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بقوله: «سحب الثقة من الحكومة غير وارد على الإطلاق، ولا يوجد نص فى الدستور بذلك».



وأوضح أن الدستور الحالى لم يتحدث عن «تغيير الحكومة»، على عكس دستور ١٩٧١، مضيفًا: «ويمكن للرئيس أن يطلب من الحكومة تقديم استقالتها أو من بعض الوزراء، بشرط موافقة مجلس النواب».

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية سيحضر إلى المجلس لحلف اليمين الدستورية، فى مدة أقصاها ٣ أشهر، حتى يستطيع مباشرة مهام منصبه الجديدة، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة بشكل رسمى، ونشرها فى الجريدة الرسمية.

فى المقابل، رأت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ«الدستور»، أن الحكومة مطالبة بتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد، والذى يشكل بدوره حكومة جديدة، أو يُجدد الثقة فى الحالية.

وأضافت: «يعرض الرئيس الأمر على مجلس النواب، للموافقة على الأسماء المرشحة، إلا فيما يتعلق بـ٤ وزراء، هم: (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل)، إ ذ يحق لرئيس الوزراء تعيينهم دون أخذ موافقة البرلمان».

