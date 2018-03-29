72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

«٧٢ ساعة أشغال انتخابية شاقة».. عبارة تعكس بوضوح الجهد الذى بذلته الحكومة بوزاراتها وجهاتها المختلفة، خلال الثلاثة أيام المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية.



وعملت الحكومة، خلال الأيام الثلاثة، على التواصل بين غرفة عملياتها المركزية بمقر مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالوزارات المختلفة والمحافظات، عبر الـ«فيديو كونفرانس»، لتذليل كل العقبات أمام الناخبين، وتيسير إجراءات التصويت، وحل أى أزمات طارئة، وذلك منذ الساعة السادسة صباح اليوم الأول.





«الوزراء»: خط ساخن وموقع وتطبيق لتلقى الشكاوى.. واتصالات لحلها فورًا

البداية من غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، والتى انعقدت على مدار الأيام الثلاثة، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة العميد على هريدى، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز.

وتضمنت أعمال الغرفة، لإدارة العملية الانتخابية، التنسيق الدورى بين الهيئات والجهات الحكومية والمحافظات، والاتصال بالمحافظين- على مدار الساعة- ومتابعة من يجرون جولات ميدانية من بينهم، لتذليل العقبات أمام جموع الناخبين.

وقال مصدر فى الغرفة لـ«الدستور»، إنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بتذليل أى عقبات تصل للغرفة خلال أيام الانتخابات، تمت إتاحة آليات مختلفة لتلقى شكاوى المواطنين، من بينها الخط الساخن ١٦٥٢٨، والموقع الإلكترونى «شكوى.eg»، بجانب تطبيق «إيجابى» على الهاتف المحمول الذى أطلقه مركز المعلومات فى وقت سابق.

ووفق المصدر ذاته، تمثلت الشكاوى التى استقبلتها الغرفة من المواطنين فى الاستفسار عن طرق الوصول إلى اللجان، وشكاوى من كبار السن حول صعوبة نقلهم إليها، وعدم توافر وسائل مواصلات لهم، مضيفًا: «تواصلنا مع مسئولى المنظومة بكل المحافظات، وعرض تلك الشكاوى، والتوجيه بحلها فورًا».







«التنمية المحلية»: تواصل مع المحافظين على مدار الساعة بـ«الفيديو كونفرانس»

أدارت وزارة التنمية المحلية، العملية الانتخابية فى المحافظات، من داخل غرفة عمليات مركزية متصلة بكل محافظة، بشكل لحظى، إضافة إلى اتصالها المستمر بغرفة عمليات «الوزراء» والهيئة الوطنية للانتخابات.

ترأس غرفة عمليات الوزارة اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للوزارة، وبدأت عملها فى التاسعة من صباح اليوم الأول للانتخابات بحضور عدد كبير من قياداتها، وعلى رأسهم اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية «مشرفًا عامًا»، واللواء عصام خضر، مدير إدارة الأزمات «مديرًا تنفيذيًا».

وخصصت وزارة التنمية المحلية الرقم «١١٤» كخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من أى عقبات، وبلاغاتهم عن أى مخالفات أو مشكلات وعقبات، واستقبلت الوزارة بالفعل عددًا كبيرًا من الاستغاثات، كان غالبيتها لمواطنين يشكون من صعوبة انتقالهم للجان بسبب حالاتهم الصحية والمرضية.

من جهته، قال اللواء عصام خضر، المدير التنفيذى للغرفة، إنه تم تجهيز فريق عملها، قبل بدء العملية الانتخابية، وخلال الأيام الثلاثة كان يتم التواصل مع المحافظات من خلال شاشات عرض «الفيديو كونفرانس» وخطوط تليفونية، تكون فى الخدمة طوال ٢٤ ساعة.





«الصحة»: مندوبون من «جهات سيادية» تابعوا تنفيذ خطة الطوارئ

ترأس الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، غرفة عمليات الوزارة، طوال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع جميع قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ التى أعلن عنها، وتتضمن توفير كل المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وأكياس الدم فى ٧١ مستشفى إحالة على مستوى الجمهورية.

وتواصل «عماد» مع عدد من مديرى المستشفيات بطريقة عشوائية، لمتابعة تواجدهم لمدة ١٢ ساعة متواصلة على مدار اليوم، والتأكد من وجود أطباء الطوارئ بالأقسام على مدار ٢٤ ساعة.

وأسند للدكتور شريف وديع، مستشاره للرعاية العاجلة والحرجة، رئاسة غرفة العمليات، وتواصل معه على مدار اليوم لمعرفة آخر المستجدات الطارئة، فضلًا عن فتحه خطوط تواصل مباشرة مع جميع وكلاء الصحة فى المحافظات ومديرى المستشفيات.

ووفق مصادر فى الوزارة، فإن «جهات سيادية» تابعت طريقة عمل فريق غرفة أزمات «الصحة»، على مدار الأيام الثلاثة.





«الزراعة»: تنسيق مع مديريات الأمن لمنع تعديات الأراضى

شاركت وزارة الزراعة فى الجهود الحكومية المبذولة خلال الانتخابات الرئاسية، برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، وذلك بعقد اجتماعات مع رؤساء الهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، لتوجيه مجموعة من التكليفات، على رأسها منع تعدى المواطنين على الأراضى الزراعية، استغلالًا للانشغال بالعملية الانتخابية.

وتابع قيادات «الزراعة» تنفيذ التكليفات الصادرة لأجهزة حماية الأراضى فى القاهرة والمحافظات، بإلغاء الإجازات، والمرور على الأراضى الزراعية، وتحرير المحاضر ضد المخالفين والمتعدين على تلك الأراضى بالبناء، مع إحالتهم للنيابة فورًا، بجانب التنسيق مع مديريات الأمن لإزالة أى تعديات فى مهدها، قبل عمليات البناء.

ولم تقتصر جهود «الزراعة» على فترة الانتخابات فحسب، فقبل بدء العملية الانتخابية عقدت لقاءات مع موظفيها بجميع قطاعاتها ومراكزها وهيئاتها، لحثهم على الإدلاء بأصواتهم، بغض النظر عمن سيختارونه.

وقال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم الوزارة: «اللقاءات مع الموظفين والعاملين فى الوزارة لم تكن للتأثير عليهم لصالح ناخب بعينه، بل إيمانًا بضرورة الإدلاء بأصواتهم، على اعتبار أنه حق دستورى».







«الوطنية للانتخابات»: قاضٍ لكل صندوق.. وتسهيلات لـ«مشاركة تاريخية»

برز دور الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التى تمكنت من الالتزام بالحيادية فى تعاملها مع كافة المرشحين، وإظهار استقلالها التام، وعدم تعرضها لأى رقابة سوى ضمير القاضى.

وحرصت «الوطنية للانتخابات»، منذ دعوتها للناخبين وإعلانها بدء خطوات إجراء انتخابات الرئاسة، على تذليل كل العقبات التى شهدتها الانتخابات السابقة، بجانب تخصيص ١٨ ألف قاضٍ للإشراف على العملية الانتخابية، تطبيقًا لمبدأ «قاضٍ لكل صندوق». وسمحت الهيئة لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمتابعة العملية الانتخابية، ومنحتها تصاريح بذلك، ووفرت لها كل الوسائل التى تساعدهل فى إتمام مهامها.

ونسقت مع جميع الجهات المعنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين، بما يضمن سلامتهم وأمنهم، وأولت اهتمامًا خاصًا بذوى الإعاقة وكبار السن والمواطنين الوافدين، بتوفير لجان فى الطوابق الأرضية بالمراكز الانتخابية.

كما تم تزويد تلك اللجان بكراسى متحركة لتمكين ذوى الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان، بالتنسيق مع مديريات الأمن فى جميع المحافظات، بجانب، تخصيص لجان لتصويت الوافدين.

ووفرت «الوطنية للانتخابات» كل الأوراق والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وبينت «المحظورات» التى يجب تنجنبها حتى لا يتم إبطال الصوت، وسمحت- لأول مرة- للناخب بأن يدلى بصوته من خلال أصل بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية.







