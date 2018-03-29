تسجيل 27 ألفًا و500 عامل «غير منتظمين» في حملة «حماية» بأسوان

قال ممدوح ميلاد روفائيل، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، بمديرية القوى العاملة في أسوان، إن عدد المسجلين بحملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة، منذ بدايتها في أول شهر مارس الجاري وصل إلى 27500 عامل، موضحًا أنه تم تحرير 950 وثيقة تأمين للعمال بمختلف القطاعات، وإيداع 500 جنيه تأمين لكل منهم.



وأضاف "ميلاد" أن أعداد المسجلين ترتفع بشكل ملحوظ بمختلف القطاعات، وتم التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات "المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات"، على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض؛ تمهيدًا لحصر هذه الفئة.



وكلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جميع المديريات، بالبدء في تحديد المكاتب التي يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها، والفترات اليومية؛ حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية.