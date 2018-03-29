القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 07:53 م

تسجيل 27 ألفًا و500 عامل «غير منتظمين» في حملة «حماية» بأسوان

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2110437

قال ممدوح ميلاد روفائيل، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، بمديرية القوى العاملة في أسوان، إن عدد المسجلين بحملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة، منذ بدايتها في أول شهر مارس الجاري وصل إلى 27500 عامل، موضحًا أنه تم تحرير 950 وثيقة تأمين للعمال بمختلف القطاعات، وإيداع 500 جنيه تأمين لكل منهم.

وأضاف "ميلاد" أن أعداد المسجلين ترتفع بشكل ملحوظ بمختلف القطاعات، وتم التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات "المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات"، على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض؛ تمهيدًا لحصر هذه الفئة.

وكلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جميع المديريات، بالبدء في تحديد المكاتب التي يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها، والفترات اليومية؛ حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية.

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