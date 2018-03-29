جداول امتحانات الابتدائية والإعدادية في جنوب سيناء (صور)

حصلت «الدستور» على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية في جنوب سيناء، التي تبدأ 2 مايو وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه.



وتبدأ امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي الأربعاء 2 مايو وتنتهي 3 مايو، كما سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس امتحاناتهم يوم 5 مايو حتى 8 مايو، بينما يؤدي طلاب الصف السادس امتحاناتهم من يوم 9 حتى 13 مايو.



أما طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي فسيؤدون امتحاناتهم من يوم الأربعاء 2 مايو حتى الثلاثاء 8 مايو.



كما سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم يوم السبت 12 مايو وحتى الخميس 17 مايو.

