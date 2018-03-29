القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
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07:54 م

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موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
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03:02 ص

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12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

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06:37 م

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05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
فن
الخميس 29/مارس/2018 - 07:44 م

مصادر: حركة تغييرات كبرى بـ«أخبار الوطنية للإعلام»

حسين زين
حسين زين
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2110431

كشفت مصادر مطّلعة داخل قطاع الأخبار عن حركة تغييرات كبرى سيشهدها القطاع خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بعدة تغييرات في قطاع «الأخبار» تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع منذ فترة طويلة.

وعلمت «الدستور»، أنَّ القرار تضمن تكليف الإعلامي عمرو الشناوي رئيسًا لقطاع «الأخبار»، بينما جاء خالد مهنى نائبًا لرئيس القطاع فيما تمَّ تكليف تغريد حسين برئاسة قناة النيل الدولية، وتمَّ تكليف أميرة سالم رئيسًا لقناة النيل للأخبار، ولم تعلن الهيئة الوطنية للإعلام حتى الآن عن القرار بشكل رسمي.

ولفتت المصادر إلى أن التغييرات ستطال قيادات عديدة داخل الإدارات المختلفة بالقطاع في إطار ضخ دماء جديدة.

يشار إلى أنَّ الأجهزة المعنية الأمنية والرقابية تراجع ملفات المرشحين الجدد للمناصب داخل القطاع وسيتم اعتماد القرار فور انتهائها من تلك المراجعات.

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