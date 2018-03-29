مصادر: حركة تغييرات كبرى بـ«أخبار الوطنية للإعلام»

كشفت مصادر مطّلعة داخل قطاع الأخبار عن حركة تغييرات كبرى سيشهدها القطاع خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بعدة تغييرات في قطاع «الأخبار» تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع منذ فترة طويلة.



وعلمت «الدستور»، أنَّ القرار تضمن تكليف الإعلامي عمرو الشناوي رئيسًا لقطاع «الأخبار»، بينما جاء خالد مهنى نائبًا لرئيس القطاع فيما تمَّ تكليف تغريد حسين برئاسة قناة النيل الدولية، وتمَّ تكليف أميرة سالم رئيسًا لقناة النيل للأخبار، ولم تعلن الهيئة الوطنية للإعلام حتى الآن عن القرار بشكل رسمي.



ولفتت المصادر إلى أن التغييرات ستطال قيادات عديدة داخل الإدارات المختلفة بالقطاع في إطار ضخ دماء جديدة.



يشار إلى أنَّ الأجهزة المعنية الأمنية والرقابية تراجع ملفات المرشحين الجدد للمناصب داخل القطاع وسيتم اعتماد القرار فور انتهائها من تلك المراجعات.