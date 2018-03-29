The Producers تحوَّل «الحرافيش» و«ميرامار» إلى مسلسلين

كشف المنتج هاني أسامة، مدير عام شركة The Producers، عن حصول شركته على حقوق تحويل روايتي «الحرافيش» و«ميرامار» للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ إلى مسلسلين، لتكون الخطة هي أن تصبح «الحرافيش» مسلسلًا مكونًا من 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل «ميرامار» في شهر رمضان 2019.



وقال «أسامة»، في بيان صادر من مكتبه الإعلامي: «هذه الخطوة جاءت عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم ابنة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988»، وأضاف: «من بين اتجاهات شركتنا تحويل الروايات القيمة إلى أعمال فنية في السينما والتلفزيون».



وتابع: «بلا شك فإن أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة، مثلما يحدث مع الحرافيش وميرامار. نحن اعتدنا اقتناص الروايات الجيدة وتحويلها إلى السينما والتلفزيون، وخطوة تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى الشاشة خطوة كانت لابد أن تحدث، ونحن في غاية الحماس لبدء العمل على ذلك».

