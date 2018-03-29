القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
فن
الخميس 29/مارس/2018 - 07:43 م

The Producers تحوَّل «الحرافيش» و«ميرامار» إلى مسلسلين

The Producers تحوَّل
حسين الجندي
dostor.org/2110430

كشف المنتج هاني أسامة، مدير عام شركة The Producers، عن حصول شركته على حقوق تحويل روايتي «الحرافيش» و«ميرامار» للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ إلى مسلسلين، لتكون الخطة هي أن تصبح «الحرافيش» مسلسلًا مكونًا من 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل «ميرامار» في شهر رمضان 2019.

وقال «أسامة»، في بيان صادر من مكتبه الإعلامي: «هذه الخطوة جاءت عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم ابنة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988»، وأضاف: «من بين اتجاهات شركتنا تحويل الروايات القيمة إلى أعمال فنية في السينما والتلفزيون».

وتابع: «بلا شك فإن أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة، مثلما يحدث مع الحرافيش وميرامار. نحن اعتدنا اقتناص الروايات الجيدة وتحويلها إلى السينما والتلفزيون، وخطوة تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى الشاشة خطوة كانت لابد أن تحدث، ونحن في غاية الحماس لبدء العمل على ذلك».

The Producers تحوَّل «الحرافيش» و«ميرامار» إلى مسلسلين
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