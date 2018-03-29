القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 08:21 م

البابا: الأقباط كانوا ورقة مهملة.. والدولة كانت رخوة خلال حكم مبارك

البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
dostor.org/2110402

استقبل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد من الطائفة الإنجيلية بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس إن حادثة كنيسة القديسين كانت فاصلة بين علاقة الكنيسة والدولة، مشيرًا إلى أن فترة حكم مبارك كانت الدولة رخوة، ولم تتخذ إجراءات جادة تجاه الأحداث الطائفية.

وأضاف بابا الإسكندرية، خلال استقبال الوفد الكنسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشأ داخل أسرة مصرية معتدلة، لافتًا إلى أن الأقباط كانوا ورقة مهملة، لكنهم اليوم أصبحوا عنصرا فاعلًا، كما أن حادثة شهداء ليبيا أظهرت عمق إيمان الأقباط وثباتهم.

وتأتي زيارة وفد الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة للبابا والأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

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