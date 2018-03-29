القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 06:58 م

جمارك دمياط تضبط كمية من المشروبات الكحولية

جمارك دمياط تضبط
جمارك دمياط تضبط كمية من المشروبات الكحولية
راندا التوني
dostor.org/2110396

أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "التزام" بدمياط، محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية، بالمخالفة لقوانين "الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته" و"الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته"، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وذلك داخل حاوية قادمة من بيروت.

وبمعاينة الحاوية؛ تبين وجود 32 زجاجة مشروبات كحولية، تم توزيعها بين كراتين أمتعة شخصية، تقدر الرسوم عليها بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وقرر "السيد نجم" رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

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