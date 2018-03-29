القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 06:54 م

أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون هزيمة ترامب في انتخابات 2020

ترامب
ترامب
محمد عمر
dostor.org/2110391

كشف استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب سيهزم في الانتخابات المقبلة عام 2020 في حال ترشحه لولاية ثانية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة «CNN» الأمريكية، أنَّ 54 % من الأمريكيين يتوقعون خسارة ترامب في حال ترشحه لولاية ثانية، وهو نفس العدد الذي قال إن الرئيس السابق باراك أوباما سيخسر انتخابات 2012، لكن فاز فيها بنسبة كبيرة.

فيما يعتقد 40 % فقط من الأمريكيين أن ترامب سيفوز في انتخابات 2020، على غرار 44% قالوا الشيء ذاته عن أوباما وهو ما حدث بالفعل وفاز بولاية ثانية.

ووفقًا للاستطلاع توقعت أغلبية ساحقة من الجمهوريين فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قال 79 % من الجمهوريين بفوز ترامب، في حين يتوقع الديمقراطيون بدرجة مرتفعة خسارة ترامب وبلغت نسبتهم 87%، كما يتوقع غالبية المستقلين أن يخسر ترامب.

وقالت الشبكة إن الجمهوريين الآن أكثر تفاؤلًا بشأن توقعات ترامب لإعادة انتخابهم أكثر تفائل الديمقراطيين بفوز أوباما في 2012، فـ 69 % من الديمقراطيين قالوا إنهم يتوقعون فوز أوباما في انتخابات الولاية الثانية.

وأجرت الشبكة الأمريكية الاستطلاع في الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، على عينة عشوائية وطنية شملت 1041 شخصًا من البالغين.

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