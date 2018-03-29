الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة، يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 15.2 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثاني 7.7 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة، يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 15.2 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثاني 7.7 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
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