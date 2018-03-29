«دي ميستورا»: لـ«سوتشي» دور مهم في إعلان لجنة صياغة الدستور

ذكر المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أنه ناقش مع الجانب الروسي كيفية وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق.



وقال «دي ميستورا» في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنهما شددا على ضرورة حماية المدنيين في مناطق الصراع.



ولفت المبعوث الدولي إلى سوريا إلى أن مؤتمر «سوتشي» كان له دور مهم في إعلان لجنة صياغة الدستور السوري، مشددًا على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية والتسريع في العملية السياسية.

