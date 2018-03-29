دراسة: العمل قبل العاشرة صباحًا «تعذيب»

كشفت دراسة جديدة، أُجريت من قبل علماء بجامعة "أكسفورد" البريطانية، عن أن العمل قبل الساعة العاشرة صباحًا؛ من الأمور الشاقة، والتي وصفها كـ"نوع من أنواع التعذيب".



ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية؛ فالعمل في الساعات المبكرة كل يوم، يتسبب بمشاكل صحية ونفسية؛ الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية في العمل.



ويقول الباحث في علم الاعصاب والمشرف على الدراسة "بول كيلي"، إن العمل في الصباح قبل العاشرة صباحًا من الأمور المرهقة لجسم الانسان.



وأوضح "كيلي" أننا نعيش في مجتمع لا يتمتع بالقدر الكافي من النوم، وأن ذلك يتسبب في إعاقة النظام البدني والعاطفي المرتبط بالمؤهلات والقدرات.



ونصح الباحث، الأُسر، بضرروة تمتع أطفالهم بالقدر الكافي من النوم، وعدم تركهم فريسة للسهر أمام التلفاز والألعاب.