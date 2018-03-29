موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

طالبت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الأوكرانية- اليوم- بإطلاق سراح طاقم السفينة الروسية "نورد"، فورًا، وإعادتها إلى مالكها القانوني.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ما أقدمت عليه السلطات الأوكرانية؛ هو تصرف استفزازي آخر، يستهدف المواطنين الروس.. إن خفر السواحل الأوكراني تصرف مثل القراصنة الصوماليين، طاقم السفينة استظهر بالوثائق الضرورية لنشاط صيد الأسماك في حوض بحر آزوف، طبقا لقوانين الصيد البحري".



وأضافت "زاخاروفا": أن موسكو تنظر إلى تصرف "كييف" على أنه محاولة للانتقام من سكان القرم، على اختيارهم الواعي للعودة إلى روسيا، في مارس 2014".