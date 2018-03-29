5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة وخان يونس

أصيب 5 شبان فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مظاهرة شرقي مدينتي غزة وخان يونس.



وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عدة مرّات في ساعات النهار صوب مئات الشبان الذين تجمعوا جنوب شرق غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص نقلوا على إثرها لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.



وقرب قرية خزاعة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، أكدت مصادر طبية إصابة اثنين من الفلسطينيين بقنابل غاز بشكل مباشر ما استدعى نقلهما لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.

